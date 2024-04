174 de ani de la înființarea Jandarmeriei Române. 20 de subofițeri au fost avansați în grad

Zi solemnă pentru jandarmi, la împlinirea a 174 ani de la momentul înființării Jandarmeriei Române, instituție a cărei istorie a început să se scrie în anul 1850, pe data de 3 aprilie, când Domnitorul Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, a promulgat ”Legiuirea pentru reforma corpului slujitorilor de Jandarmi”.

„Timp de o săptămână am fost prezenți în comunitate, în localitățile Slatina, Caracal, Corabia și Balș, unde, alături de un public numeros, am desfășurat activități expoziționale cu tehnica și mijloacele de protecție și intervenție specifice executării misiunilor; am informat tinerii cu privire la oferta educațională și prevenirea faptelor antisociale; am desfășurat exerciții sportiv-recreative, precum și exerciții demonstrative cu sprijinul câinilor de serviciu.”

Astăzi, 3 aprilie, în sala de ședințe a Consiliului Județean Olt, s-a desfășurat ședința omagială dedicată sărbătoririi Zilei Jandarmeriei Române, în prezența șefilor instituțiilor județene și locale, precum și a reprezentanților instituțiilor cu care colaborăm/cooperăm pentru îndeplinirea atribuțiilor. Pe timpul ședinței au fost evocate momentele importante din dezvoltarea instituției și au fost transmise mesaje de apreciere cu privire la activitatea Jandarmeriei Române.

Cu aceasta ocazie, 20 de subofițeri au fost avansați în gradul următor, iar o parte din cadrele militare au fost recompensate cu mulțumiri, felicitări și citări prin ordinul de zi pe unitate.

„Pentru orice militar, avansarea în gradul următor reprezintă un semn de prețuire al efortului constant și al devotamentului față de instituție. Cu acest prilej au fost avansați în gradul următor, înaintea expirării stagiului minim, 20 subofițeri și o parte dintre cadrele militare fiind recompensate cu mulțumiri, felicitări și citări prin ordinul de zi pe unitate.

Transmitem felicitări și mulțumim, pe această cale, fiecărui jandarm care își exercită atribuțiile cu simț al datoriei și al devotamentului față de comunitate, în fiecare zi.”

La ceas aniversar, în numele jandarmilor olteni, comanda inspectoratului vă transmite gânduri de prețuire și considerație și vă asigură de încrederea necondiționată în slujba statului și a cetățeanului!