Primarul municipiului Caracal, Ion Doldurea. Întâlnire cu cetățenii din zona centrală a orașului

Primarul municipiului Caracal, Ion Doldurea, a mers ieri, 2 aprilie, în teren pentru a se întalni cu cetățenii din zona centrală a orașului. În cadrul discuțiilor, primarul a vorbit despre proiectele de regenerare urbană prin care se va moderniza și schimba fața orașului, dar și despre stadiul implementării proiectului privind creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale, în această primăvară începând anveloparea primelor scări de bloc din cartierul Centru. De asemenea, s-a discutat și despre stadiul lucrărilor privind reabilitarea și extinderea rețelei de apă și canal, un proiect care va permite modernizarea în totalitate a acestei infrastructuri a orașului prin care se va crea un confort sporit locuitorilor.

