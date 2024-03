VĂLENI, 2024. Doar o schimbare de generaţii, pentru a asigura continuitate!

Până în 2012, comuna Văleni, din judeţul Olt, a trăit doar din amintirile unor timpuri apuse, controversate şi astăzi. Când s-a consumat doza de nostalgie, oamenii locului au văzut prezentul sumbru şi au decis să aducă la primărie un om capabil să redea demnitatea locului, să pună din nou localitatea pe hartă şi să aducă rânduiala lucrului bine făcut. Astfel, a fost adus, de voinţa majorităţii, primar Ion ŞOFARU, cel care s-a apucat de treabă şi a făcut din aşteptările oamenilor locului certitudini edilitare într-o comună unde şi timpul părea că stă pe loc.

Pas cu pas, sat cu sat, stradă cu stradă, problemă cu problemă, echipa de la primărie, sub coordonarea lui Ion Şofaru, a înţeles esenţa ei, ca mecanism de utilitate publică.

Dar, vine o vreme când oamenii maturi din punct de vedere al coeficientului de inteligenţă înţeleg să se retragă atunci când vârsta devine adversarul greu de învins.

Matur emoţional, Ion Şofaru, primarul în funcţie de la Văleni, se pregăteşte să susţină, pentru proiectul „Văleni, o comună de succes!”, pe cel mai bun colaborator al său, viceprimarul ION BELU. Un tânăr, cum, dacă mulţi ar fi, România de astăzi ar arăta aşa cum o vrem noi.

Cine este ION BELU

Un tânăr de 40 de ani, dedicat proiectului public, actualmente, viceprimar la Primăria Văleni, de profesie jurist, căsătorit, tată a doi copii, membru în echipa PSD, de opt ani, tot de atunci de când este şi viceprimar al comunei. Munceşte, pentru că ştie că muncă răsplăteşte pe cei care cred în valoarea adăugată a efortului pentru mai bine. Şi face asta în cadrul unei afaceri private, unde aşterne pasiune, răbdare şi speranţă în administrarea a aproximativ o sută de hectare de teren luate în arendă. Munca câmpului înnobilează, iar titlul de fermier în viaţa privată este şi certificatul de bună purtare din administraţie, pe care l-a obţinut în relaţia cu cetăţenii din comună viceprimarul Ion Belu.

Ştie că, la Văleni, sunt multe de făcut, dar are cunoştinţă despre aşa ceva, datorită implicării sale în marile proiecte, derulate în echipă cu primarul Ion Şofaru.

A participat îndeaproape la cea mai amplă campanie de modernizare a comunei Văleni din istoria localităţii. A relaţionat cu instituţii ale statului, iar când, pentru un proiect, a fost nevoie de lucruri imposibile, viceprimarul Ion Belu, în echipă cu primarul Ion Şofaru, a făcut imposibilul posibil. Căci, să nu credeţi cumva că, la Bucureşti sau la angenţiile naţionale de finanaţare cu fonduri europene e cineva care aşteaptă conducerea primăriei de la Văleni să le ofere bani pentru proiectele comunale.

Echipa de la Văleni, unde astăzi are loc schimbarea de generaţii pentru a duce lucrul bine făcut mai departe, are în componenţa ei, la un loc important şi pe viitorul primar Ion Belu.

Proiectele echipei ION ŞOFARU – ION BELU

E vremea fapelor! În cei opt petrecuţi în echipa de la primărie, condusă de primarul în funcţie, viceprimarul Ion Belu are contribuţia sa în proiectele pe care cetăţenii le văd în localitate ca semn al unei bune gospodării dedicate interesului public. Reperele sunt următoarele:

INVESTIŢII ACTUALE

1. Amenajare loc de joacă Văleni 100.000 lei finalizat

2. Amenajare parc în comuna Văleni 200.000 lei 80%

3. Actualizare PUG în format GIS 140.000 lei finalizat

4. Modernizare sistem de iluminat 1.105.000 lei 30%

5. Construire piaţă agroalimentară 480.000 lei finalizat

6. Înfiinţare staţii de încărcare vehicule electrice 250.000 lei P.T. Finanţare aprobată (contr. semnat)

7. Creşterea eficienţei nergetice la Liceul Văleni 1.400.000 lei P.T. – constructor desemnat Finanţare aprobată (contr. semnat)

8. Înfiinţare staţie de epurare şi reţea de canalizare 3.900.000 lei 90% PNDL2

9. Modernizare drumuri 7.300.000 lei 95% PNDL1

10. Extindere reţea de canalizare 12.300.000 lei S.F. – proiect tehnic Finanţarea probată

11. Modernizare infrastructură rutieră 11.500.000 lei P.T. – contract desemnat Finanţare aprobată (contr. semnat)

12. Construire C.A.V. – centru cu aport voluntar pentru deşeuri 2.800.000 lei P.T. Finanţare aprobată (contr. semnat)

13. Modernizarea spaţiului urban, mobilier urban inteligent 60.000 euro contract semnat Finanţare aprobată, urmează implementarea

14. Achiziţia de automobil electric pentru primărie

PROIECTE PROPUSE PENTRU 2024-2028

1. Modernizare iluminat public, satele Popeşti, Mândra, Tirişneag, urmează depunere proiect

2. Platforma de gunoi de grajd proiect depus

3. Sistem fotovoltaic pentru asigurarea consumului propriu proiect depus

4. Reabilitare sistem de alimentare cu apă urmează depunere proiect

5. Extindere reţea de canalizare urmează depunere proiect

6. Modernizare infrastructură rutieră urmează depunere proiect

7. Eficientizare energetică şcoala generală proiect depus

8. Eficientizare energetică sediul primăriei urmează depunere proiect

9. Reabilitare Casa Specialistului Văleni urmează depunere proiect

10. Realibitare Casa Specialistului Mândra urmează depunere proiect

11. Construire loc de joacă satul Mândra urmează depunere proiect

Viitorul primar Ion Belu vă propune certitudini pentru 2024-2028

Cu experienţa căpătată în administraţie, Ion Belu, în calitate de viitor primar al comunei Văleni, ştie unde să acţioneze pentru dezvoltarea localităţii. Oferă locuitorilor din comună proiecte sustenabile, ancorate în realitate, garantate în reuşită, spre a face din comuna Văleni, în câţiva ani, o localitate cu standarde de infrastructură la nivel european.

Proiectele de astăzi sunt paşii fermi spre dezvoltarea comunităţii. În contradicţie cu promisiunile făcute de unii care vor să ajungă în Primăria Văleni doar pentru o aventură trecătoare.

Primarul Ion Şofaru: „Singurul om în care am încredere…!”

Cu francheţea omului în dreptul căruia se poate spune „Misiune îndeplinită”, primarul actual de la Văleni face o recomandare de suflet către cetate, spre oamenii de bună-credinţă şi de bună-intenţie: „Singurul om în care am încredere că poate finaliza proiectele de acum, cel care are experienţă şi capacitate de a le duce mai departe este colegul meu, viceprimarul Ion Belu! A fost implicat în toate investiţiile din comună, ştie demersurile ce trebuie făcute, iar eu, astăzi, vă spun că, la Văleni, va fi o schimbare de generaţii, dar va fi continuitate! ”