CJ Olt premiază performanța sportivă. 104 sportivi și 25 de antrenori premiați, astăzi, 28 februarie în cadrul Galei Excelenței în Sport.

„104 sportivi și 25 de antenori au fost astăzi premiați în cadrul Galei Excelenței în Sport, eveniment dedicat celebrării performanțelor remarcabile și promovării campionilor, care au pus numele județului nostru pe harta excelenței sportive din țară, dar și la nivel balcanic sau european.

Consiliul Județean Olt a alocat peste 133 de mii lei, pentru recompensarea și promovarea realizărilor notabile ale sportivilor noștri.”

Marius Oprescu, președintele Consiliului Județean Olt:

„Așa cum am spus-o și la premierea olimpicilor, dacă aceste demersuri ale noastre reușesc măcar puțin să fie un imbold și un îndemn în drumul spre performanță, înseamnă că noi, ca instituție publică, am reușit să ne facem treaba și să îndreptăm copiii către sport.

Evenimentul de astăzi este posibil grație rezultatelor dumneavoastră obținute pe cele mai înalte podiumuri internaționale și naționale și vă spun sincer, că sunteți cei care ne oferiți cel mai frumos sentiment de mândrie locală. Să puneți numele județului Olt pe harta excelenței sportive înseamnă nu numai pasiune, determinare, talent sau inspirație, înseamnă multă muncă, efort imens și sacrificiu.

Mă bucur să văd în sală atât sportivii cu experiență, care strălucesc prin performanțe deosebite, cât și juniorii talentați, care renunță la multe pentru a scrie noi capitole în istoria sportului local.

Felicitări tuturor pentru munca și disciplina din spatele acestor performanțe, prețuire antrenorilor, pentru care sala de antrenamente este, adesea, a doua casă.

Consiliul Județean Olt este alături de dumneavoastră și vă susține în acest drum, cu multe obstacole, către excelența sportivă. Vă ținem pumnii pentru a reuși și în acest an să aduceți acasă cele mai strălucitoare medalii.Mult succes!”