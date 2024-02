Mai mulți șoferi au fost prinși conducând aflandu-se sub influența alcoolului. Mai exact, vineri, 23 februarie, polițiștii olteni, au oprit pentru control trei șoferi, unul în vârstă de 48 de ani, din comuna Obârșia, altul în vârstă de 20 de ani, din comuna Gârcov, iar cel de-al treilea, în vârstă de 48 de ani, din comuna Vâlcele. În urma testării cu aparatul etilotest, în cazul primului bărbat, acesta a indicat o concentrație alcoolică de 0,79 mg/l alcool pur în aerul expirat. În cazul tânarului, a rezultat valoarea de 0,55 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar în cazul celui de-al treilea bărbat, a rezultat o concentrație alcoolică de 0,62 mg/l alcool pur în aerul expirat. În cauza, polițiștii au întocmit câte un dosar penal pentru cei trei șoferi, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

„La data de 23 februarie 2024, în jurul orei 21:45, polițiștii Secției de Poliției Rurală nr. 10 Vișina au oprit pentru control, pe strada Mircea cel Bătrân, din comuna Obârșia, județul Olt, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 48 de ani, din localitate. Întrucât conducătorul auto emana halenă alcoolică, polițiștii au procedat la testarea acestuia cu aparatul etilotest, rezultând o concentrație alcoolică de 0,79 mg/l alcool pur în aerul expirat.nBărbatul a fost condus la o unitate spitalicească, în vederea prelevării mostrelor biologice de sânge, pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei. În cauza, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

La data de 23 februarie a.c., în jurul orei 23:20, polițiștii Secției de Poliție Rurală nr. 3 Corabia, în timp ce desfășurau activități specifice pe strada Magazinului, din comuna Gârcov, județul Olt , au oprit pentru control un autoturism condus de un tânăr de 20 de ani, din localitate. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 0,55 mg/l alcool pur în aerul expirat. Tânărul a fost condus la o unitate spitalicească, în vederea prelevării mostrelor biologice de sânge, pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei. În cauză, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

La data de 23 februarie 2024, în jurul orei 23:10, polițiștii Secției de Poliției Rurală nr. 4 Coteana au oprit pentru control, pe strada Oltenilor, din comuna Vâlcele, județul Olt, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 48 de ani, din localitate. Întrucât conducătorul auto emana halenă alcoolică, polițiștii au procedat la testarea acestuia cu aparatul etilotest, rezultând o concentrație alcoolică de 0,62 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost condus la o unitate spitalicească, în vederea prelevării mostrelor biologice de sânge, pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei. În cauza, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, a transmis purtătorul de cuvânt al IPJ Olt.