Legumicultorii vor primi o parte din bani mai devreme în cadrul Programului Tomata și Programului Usturoiul

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu anunță modificări importante în cadrul Programului Tomata și Programului usturoiul românesc. Legumicultorii vor primi o parte din bani mai devreme pentru a-și pregăti și întreține culturile. Se vor aloca 1.500 de euro/ 1000 mp pentru producătorii de tomate și 1.500 de euro/ha pentru cultivatorii de usturoi românesc.

Florin Barbu: ”Legumicultorii români vor primi, și în acest an, prin cele două programe, 3000 de euro/1000 de mp cultivați cu tomate în spații protejate, respectiv 3000 de euro/ha pentru cultivatorii de usturoi. De asemenea, am aprobat și continuarea Programului de susținere a producției de cartof, prin care fiecare beneficiar va primi 200 de euro/ha.”

„TOMATA”, „USTUROIUL” ȘI „CARTOFUL”, PROGRAME PENTRU HRANĂ SĂNĂTOASĂ ȘI GUSTOASĂ

Am aprobat astăzi, 22 februarie în Guvern o modificare importantă a Programului Tomata și Programului usturoiul românesc, așa cum ne-au solicitat fermierii: am luat decizia să acordăm o parte din bani mai devreme, deoarece legumicultorii au nevoie de bani pe tot parcursul anului agricol, pentru a-și pregăti și întreține culturile!

Am aprobat o schemă de ajutor de stat, beneficiind de cadrul temporar de criză Ucraina, prin care vom aloca 1.500 de euro/ 1000 mp pentru producătorii de tomate și 1.500 de euro/ha pentru cultivatorii de usturoi românesc.

Beneficiarii înscriși în aceste programe vor primi restul banilor ca ajutor de minimis, după valorificarea producției, pe aceleași principii pe care această formă de sprijin a fost acordată în anii anteriori.

Legumicultorii români vor primi, și în acest an, prin cele două programe, 3000 de euro/1000 de mp cultivați cu tomate în spații protejate, respectiv 3000 de euro/ha pentru cultivatorii de usturoi.

Tot astăzi, 22 februarie, am aprobat și continuarea Programului de susținere a producției de cartof, prin care fiecare beneficiar va primi 200 de euro/ha.

Continuăm și ajutorul pentru fermierii din sectorul zootehnic și am aprobat astăzi 390 de milioane de lei pentru subvenționarea costurilor cu menținerea registrelor genealogice și determinarea calității genetice a efectivelor de animale. Așa cum am promis, suntem alături de legumicultorii și fermierii români pe tot parcursul anului și le oferim sprijin atunci când au nevoie deoarece numai așa putem pune mereu produse românești pe mese!”, a transmis ministrul Barbu.