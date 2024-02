Doi șoferi, din Slatina, prinși băuți la volan

Doi șoferi, din Slatina, au fost prinși băuți la volan. Este vorba despre un bărbat de 38 de ani și un tânăr de 24 de ani. În cazul primului șofer, aparatul etilotest a indicat o valoare de 0,71 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar în cazul celui de-al doilea, aparatul a indicat o valoare de 1,41 mg/l alcool pur în aerul expirat. Pe numele ambilor șoferi a fost intocmit câte un dosar penal.

„La data de 6 f ebruarie a.c., în jurul orei 21:50, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției municipiului Slatina au oprit pentru control, pe strada Cireșului, din municipiul Slatina, un autoturism condus de un bărbat de 38 de ani, din localitate. Întrucât conducătorul auto emana halenă alcoolică, s-a procedat la testarea acestuia cu aparatul etilotest, care a indicat o valoare de 0,71 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost condus la Spitalul Județean de Urgență Slatina în vederea prelevării mostrelor biologice, pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei. Ulterior, la data de 7 februarie a.c., în jurul orei 01:40, polițiștii de ordine publică, din cadrul Poliției municipiului Slatina au depistat în trafic, pe strada Grădiște, din municipiul Slatina, un tânăr de 24 de ani, din localitate, în timp ce conducea un autoturism aflat sub influența alcoolului.În cazul său, la testarea alcoolscop, aparatul a indicat o valoare de 1,41 mg/l alcool pur în aerul expirat. Și acesta a fost condus la Spitalul Județean de Urgență Slatina în vederea prelevării mostrelor biologice, pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei. În ambele cazuri, pe numele conducătorilor auto, a fost intocmit câte un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, a transmis purtătorul de cuvânt al IPJ Olt.