Polițiștii olteni au prins mai multe persoane conducând pe drumurile publice, fără ca acestea să dețină permis de conducere

Joi, 1 februarie, politistii olteni, în urma controalelor efectuate pe raza județului, au prins mai mulți tineri la volan, fără ca aceștia să dețină permis de conducere. Este vorba de un tânăr, în vârstă de 27 de ani, din comuna Sprâncenata, un altul în vârstă de 25 de ani, din aceeași localitate și o tânără, în vârstă de 24 de ani, din municipiul Caracal. Toți trei s-au ales cu dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui autovehicul fără permis de conducere.

„La data de 1 februarie 2024, în jurul orei 10:30, polițiștii din cadul Secției de Poliție Rurală nr. 7 Dăneasa au oprit pentru control, pe Drumul Județean 546, în comuna Dăneasa, județul Olt, un autoturism condus de un tânăr, în vârstă de 27 de ani, din comuna Sprâncenata, județul Olt. În urma verificărilor efectuate în bazele de date ale Poliției Române, s-a constatat faptul că tânărul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. În cauza, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

La data de 1 februarie 2024, în jurul orei 16:00, polițiștii din cadul Secției de Poliție Rurală nr. 7 Dăneasa au oprit pentru control, pe Drumul Județean 546, în comuna Sprâncenata, județul Olt, un autoturism condus de un tânăr, în vârstă de 25 de ani, din localitate. În urma verificărilor efectuate în bazele de date ale Poliției Române, s-a constatat faptul că tânărul avea dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice suspendat. În cauza, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

La data de 1 februarie 2024, în jurul orei 19:00, polițiștii din cadul Secției de Poliție Rurală nr. 2 Osica de Sus au oprit pentru control, pe Drumul Comunal 84, în comuna Fălcoiu, județul Olt, un autoturism condus de o tânără, în vârstă de 24 de ani, din municipiul Caracal, județul Olt. În urma verificărilor efectuate în bazele de date ale Poliției Române, s-a constatat faptul că tânăra nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. De asemenea, polițiștii au mai stabilit faptul că autoturismul i-a fost încredințat de către un tânăr, în vârstă de 29 de ani, din comuna Fălcoiu, județul Olt. Pe numele tinerei, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui autovehicul fără permis de conducere, iar pe numele tânărului a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de încredinţarea unui vehicul unei persoane care nu posedă permis de conducere”, a transmis IPJ Olt.