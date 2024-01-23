Cine sunt seniorii premiați de municipalitate?

Cu ocazia Zilelor Slatinei, primăria Slatina a răsplătit loialitatea și senectutea în același timp. Este vorba despre acele cupluri de vârstnici care au împlinit cinci decenii de conviețuire și viață petrecute în Slatina. O parte din istoria orașului s-a petrecut sub ochii lor. Două epoci istorice diferite, industrializarea, transferul de la oraș la municipiu, conturarea proiectului administritiv de capitală de județ, multe proiecte personale dar și de interes public.
Ziarul de Olt vă oferă în continuare acești seniori ai cetății, autori de file din istoria orașului în care au ales să conviețuiască peste mai bine de o jumătate de secol.
1.GHERGHE MARIN şi GHERGHE AURICA
2.GEORGESCU CONSTANT1N şi GEORGESCU CORNELIA
3.CONSTANTINESCU ION şi CONSTANTINESCU MARIA
4.BRÎNDUŞOIU GHEORGHE şi BRiNDUŞOIU IOANA — MARIA
5.GIUREA MARIN şi GIUREA MARIANA
6.VLAD PETRE şi VLAD GHEORGHIŢA
7.TRANDAFIR ANGHEL şi TRANDAFIR PETRA
8.MORĂRESCU CONSTANTIN şi MORĂRESCU ELENA
9.TUFEANU CONSTANTIN şi TUFEANU VICTORIA
10. CONSTANTIN ALEXANDRU SABIN şi CONSTANTIN GEORGETA
11.PARCEL IOAN şi PARCEL EMILIA — MARIOARA
12.GHEORGHE MARIN şi GHEORGHE MARIA
13.VĂTAFU DUMITRU şi VĂ.’ TAFU IULIA
14.BARBU ŞTEFAN şi BARBU ELISABETA
15.DURMUŞ MIHAIL şi DURMUŞ SABINA
16. VLAD FLOREA şi VLAD PAULINA
17. PREDUŢ DUMITRU şi PREDUŢ ELENA
18. CĂLIN GRIGORE şi CĂLIN ELENA
19. DUMITRU MARIN şi DUMITRU PETRA
20. NECĂ ILIUŢĂ şi NECĂ VERONICA
21. DOBRESCU ILIE şi DOBRESCU GABRIELA
22. CORBEANU RADU şi CORBEANU CONSTANTINA
23.PRIOTEASA GHEORGHE şi PRIOTEASA MARIA
24.NICOLAE FLOREA şi NICOLAE FLOAREA
25.PANĂ MARIN şi PANĂ NICOLETA LUMINIŢA
26.CiMPEANU CORNEL şi CÎMPEANU SOFIA
27.ILIESCU CONSTANTIN şi ILIESCU ELISABETA
28.BECU FLOREA şi BECU FLOAREA
29.RĂCEANU ILIE şi RĂCEANU ELENA
30.CĂPĂŢÎNĂ ILIE şi CĂPĂŢÎNĂ STELA
31.CIOBANU GHEORGHE şi CIOBANU GHEORGHIŢA
32.TORICĂ CONSTANTIN şi TORICĂ PROFIRA
33.MARINCIU ILIE şi MARINCIU CORNELIA FLORINA
34.FULGA GHEORGHE şi FULGA MARIANA
35.MINDROC DUMITRU şi MINDROC ELENA
36.SUCĂLESCU TUDOR şi SUCĂLESCU GHEORGHE
37.ROIBU GHEORGHE şi ROIBU MARIA
38.HAITĂ MARIAN şi HAITĂ DOINA – MELANIA
39.BUICĂ TEODOR şi BUICĂ EMILIANA
40.RĂDULEANU ILIE şi RĂDULEANU FRUSINA
41. LEANA MARIN şi LEANA MARIA
42. DRUŢĂ GRIGORE şi DRUŢĂ RODICA
43. MITRACHE MIHAI şi MITRACHE CORNELIA
44. CRĂCIUNESCU GHEORGHE – DUMITRU şi CRĂCIUNESCU DOINA
45. MARIN ION şi MARIN CONSTANŢA
46. DRĂGAN TEODOR şi DRĂGAN CONSTANŢA
47. POPESCU VASILE şi POPESCU DOINA
48.LĂZĂROIU GHEORGHE şi LĂZĂROIU GHEORGHIŢA
49.NICOLESCU MARIN şi NICOLESCU TITINA
50.IOANA AUREL şi IOANA IOANA
51.PETRESCU ION şi PETRESCU ELENA
52.PREDA DUMITRU şi PREDA DUMITRA
53.POPA MIHAI şi POPA IOANA
54.BOICEA RADU şi BOICEA MARIETA
55.STAICU ALEXANDRU şi STAICU TUDORA
56.CONSTANTIN ILIE şi CONSTANTIN STELA
57.GUGU DUMITRU şi GUGU SILVIA
58.DORIŢĂ NICOLAE şi DORIŢĂ AURORA
59.CRISTEA MARIAN şi CRISTEA FLORICA
60.PĂVĂLOIU FLORIAN şi PĂVĂLOIU ELENA
61.DRĂGĂNESCU MATEI şi DRĂGĂNESCU FLOAREA
62. PĂPĂNĂU MITU şi PĂPĂNĂU ILINCA
63. ZAMFIR FLOREA şi ZAMFIR VIORICA
64. LUŢĂ CONSTANTIN şi LUŢĂ MARINA
65. ILIECU LAURENŢIU şi ILIESCU FLORICA
66. FILEA MARIN şi FILEA LUCREŢIA
67. CATANA ILIE şi CATANA MARIA
68. TAIFAS ION şi TAIFAS IORDANA
69. OCOLEANU ŞTEFAN şi OCOLEANU TEODORA
70. NIŢĂ ILIE şi NIŢĂ ELENA
71. FOTA GHEORGHE şi FOTA IOANA
72. MANOLE GHEORGHE şi MANOLE MARIA
73. DOGARU ALEXANDRU şi DOGARU PAULA
74.VASILOIU AUREL şi VASILOIU FLORENTINA
75.LUPU ALEXANDRU – ILIE şi LUPU VICTORIA
76.FILIP ILIE şi FILIP ELENA
77.POPESCU CONSTANTIN şi POPESCU EUGENIA
78.CALOTĂ NICOLAE şi CALOTĂ OLIMPIA
79.ENACHE ION şi ENACHE ALEXANDRA
80.BĂRĂSCU VASILE şi BĂRĂSCU RODICA
81.SĂRARU PETRE şi SĂRARU STANCA
82.PiRLOAGĂ ION şi PÎRLOAGĂ LUDOVICA
83.BROBOANĂ ILIE şi BROBOANĂ LELIANA
84.ZANFIR ION şi ZANFIR GHEORGHIŢA
85.CERNEA RADA şi CERNEA MARIN
86.MARIN ION şi MARIN GEORGETA
87.ŞERBAN MARIAN şi ŞERBAN ANA
88.STANCIU CONSTANTIN şi STANCIU MARIA
89.MATEESCU FLOREA şi MATEESCU VERGICA
90.GALEŞ ŞTEFAN şi GALEŞ EUGENIA
91.DICU GHEORGHE şi DICU ELENA
92.CIOBANU MARIN şi CIOBANU VICTORIA
93.NEGRILĂ AURELIAN şi NEGRILĂ FILOFTIEA
94. FRANGULEA IONEL şi FRANGULEA MIHĂIŢA
95. GLOMNICU MATEI şi GLOMNICU VIORICA
96. POPA VASILE şi POPA ANGELA
97. NIŢU ION şi NIŢU VASILICA
98. MIHALACHE MARIN şi MIHALACHE MAGDALENA
99. GAINĂ EMIL şi GĂINĂ FELICIA
100.POPA ION MARIAN şi POPA CONSTANŢA LELIANA