Elev în clasa a X-a la Liceul cu Program Sportiv Slatina, câștigător la tombola „Great Artists of the World“

Claudiu Negoescu, elev în clasa a X-a la Liceul cu Program Sportiv Slatina, a fost desemnat câștigător în cadrul unei trageri la sorţi la tomba „Great Artists of the World“. Tânărul a câştigat o litografie în valoare de aproximativ 1.500 euro semnată de pictorul francez Henri Matisse.

„Extragere bilet câștigător la tombola „Great Artists of the World“

Câştigătorul a fost desemnat, luni, în cadrul unei trageri la sorţi dintre 902 participanţi înscrişi, cu toţii vizitatori ai Muzeului, începând cu data de 23 noiembrie”, transmit reprezentanții Muzeului Județean Olt.