Ministrul Florin Barbu: 13 soluții propuse pentru rezolvarea problemelor fermierilor

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a discutat cu reprezentanții asociațiilor de fermieri despre problemele cu care aceștia se confruntă în activitatea lor, și anume: plata subvențiilor APIA și rambursarea de TVA, acordarea creditelor subvenţionate pentru agricultură l, concurența cerealelor ieftine din Ucraina, schimbările climatice.

Ca urmare, au fost identificate soluții pentru o bună parte a problemelor, fiind transpuse în 13 propuneri. Ministrul Florin Barbu declară următoarele:

„Le mulțumesc tuturor reprezentanților asociațiilor de fermieri din sectorul vegetal, alături de care am discutat, mai bine de trei ore, principalele probleme pe care le întâmpină activitatea lor: plata subvențiilor APIA și rambursarea de TVA, acordarea creditelor subvenţionate pentru agricultură l, concurența cerealelor ieftine din Ucraina, schimbările climatice.

Am reușit să identificăm soluții pentru majoritatea acestor probleme pe care le vom transpune în programe și măsuri care vor dezvolta agricultura fermele și fabricile lor de procesare, unde au investit bani, timp și multă muncă!

Cu toții am semnat un proces verbal prin care am stabilit următoarele:

Propunere 1: Acordarea în regim de urgență a plăților APIA, pentru schemele care nu țin și de alte termene.

Termen: 29 februarie 2024

Propunere 2: Derogare GAEC 7 si GAEC 8. Clarificarea condițiilor în care se aplică cele două GAEC-uri începând cu anul de cerere 2023-2024 și diminuarea procentului de sancțiuni la nivel minim, în baza forţei majore.

Termen: 31 Ianuarie 2024

Propunere 3: Compensarea pierderilor suferite de fermierii români afectați de importurile din Ucraina prin adoptarea de culoare separate și monitorizare importuri prin sigilii electronice cu GPS în portul Constanța.

Termen: anul 2024

Propunere 4: Acordarea de credite cu dobândă subvenţionată pentru capital de lucru şi investiții în ferme. cu marja dobânzii de maxim 2% +ROBOR

Termen: 29 februarie 2024

Propunere 5: Utilizarea suplimentară a cadrului temporar Ucraina pentru acordarea către fermierii pentru plata în regim de urgență a sprijinului de 100 euro/ha pentru culturile agricole înfiinţate în toamna anului 2022. În cazul în care, după rectificarea bugetara se vor identifica sume disponibile la MF se va lua în calcul şi compensarea culturilor din primăvara anului 2023.

Termen: 31 Mai 2024

Propunerea 6: Actualizarea valorii ajutorului de stat privind rambursarea accizei pentru motorină achiziționată şi utilizată în agricultură

Termen: 30 Iunie 2024

Propunerea 7: Modificarea în regim de urgenţă a Ordonanței 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.

Echivalarea permisului categoria B cu TR şi a celei B1 cu TRI precum și înmatricularea utilajelor se vor realiza numai prin supunerea înregistrării acestora la primărie, fără obligativitatea CIV și respectiv a ITP-ului indiferent de tonaj, cu exonerarea aplicării dispoziților în materie în anul 2024, concomitent cu modificarea corespunzătoare a proiectului de lege aflat în dezbatere în Senatul României.

Termen: proxima şedinţă de guvern

Propunerea 8: Asumarea revizuirii și adoptării legislației necesare, în actualul exercițiu parlamentar privind durata minimă a contractului de arendă, precum și concesionarea pășunilor.

Termen: 30 Iunie 2014 – Parlamentul României

Propunerea 9: Apa gratuită pentru infrastructura principală de irigații în anul 2024

Propunerea 10: Subvenţionarea a 50% din costurile suportate cu energia electrică de către OUAI-uri

Propunerea 11: Modificări legislative 2004: Modificarea Legii 34/2013 și Legii 170/2023 și a Legii 138/2004 asimilarea amenajărilor locale de irigaţii cu subvenţionarea ca și a OUAI, inclusiv amplasarea de panouri fotovoltaice în amenajările secundare de irigații doar cu acordul OUAI -urilor; Implementarea și operaţionalizarea Sistemului Național de Gestionare a Riscurilor din Agricultură.

Propunerea 12: Ordonanța de urgență privind amânarea ratelor se află în avizare la Consiliul Concurenţei Termen: proxima şedinţă de guvern

Propunerea 13: Realizarea împreună cu fermierii a unui studiu de impact privind utilizarea sistemului antigrindină din zona Vrancea.

Trei dintre soluțiile pe care le-am prezentat sunt schema de ajutor de stat „Creditul Fermierului”, creditul agricol pentru capital de lucru și investiții în ferme, amânarea la plată pentru creditele neperformante.

Așa cum le-am spus mereu tuturor fermierilor și procesatorilor, ușa Ministerului Agriculturii este deschisă oricând și eu sunt aici pentru a le rezolva problemele și a-i sprijini!

Soluția este întotdeauna dialogul, schimbul de idei și de experiențe si am încredere că 2024 va fi un an agricol bun pentru că împreună am luat cele mai bune măsuri pentru fermierii români și pentru România!”