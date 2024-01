Olt: Șoferi prinși băuți la volan și fără permis de conducere

Șoferi prinși băuți la volan și fără permis de conducere, vineri și sâmbătă, 5 – 6 ianuarie 2024. Vineri, 5 ianuarie, polițiștii din Corabia, au oprit un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 39 de ani, din comuna Brastavățu. În urma testării acestuia cu aparatul etilotest, a rezultat o concentrație alcoolică de 0,73 mg/l alcool pur în aerul expirat. Sâmbătă, 6 ianuarie, polițiștii din Corabia, au oprit pentru control, în comuna Urzica, un autoturism condus de un tânăr, în vârstă de 18 ani, din comuna Vădastra. Aceștia au constatat faptul că tânărul nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Tot sâmbătă, 6 ianuarie, polițiștii au oprit pe Drumul Național 64, în comuna Brâncoveni, un autoturism condus de un tânăr, în vârstă de 30 de ani, din comuna Drăghiceni. În urma testării acestuia cu aparatul etilotest, a rezultat o concentrație alcoolică de 0,75 mg/l alcool pur în aerul expirat. De asemenea, 6 ianuarie 2024, polițiștii din Corabia, au oprit pentru control, în comuna Rusănești, un autoturism condus de un tânăr, în vârstă de 32 de ani, din localitate. În urma testării acestuia cu aparatul etilotest, a rezultat o concentrație alcoolică de 0,66 mg/l alcool pur în aerul expirat. Toți acești șoferi s-au ales cu dosare penale.

„La data de 5 ianuarie 2024, în jurul orei 23:30, polițiștii din cadrul Poliției orașului Corabia, în timp ce desfășurau activități specifice pe strada Râului, din comuna Brastavățu, au oprit pentru control un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 39 de ani, din localitate.

Întrucât conducătorul auto emana halenă alcoolică, polițiștii au procedat la testarea acestuia cu aparatul etilotest, rezultând o concentrație alcoolică de 0,73 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost condus la o unitate spitalicească pentru prelevarea de mostre biologice, în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. În cauză, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

La data de 6 ianuarie 2024, în jurul orei 01:30, polițiștii din cadrul Poliției orașului Corabia au oprit pentru control, în comuna Urzica, un autoturism condus de un tânăr, în vârstă de 18 ani, din comuna Vădastra.

În urma verificărilor efectuate în bazele de date ale Poliției Române, s-a constatat faptul că tânărul nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Pe numele acestuia, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

La data de 6 ianuarie 2024, în jurul orei 09:30, polițiștii Serviciului Rutier Olt au oprit pentru control, pe Drumul Național 64, în comuna Brâncoveni, un autoturism condus de un tânăr, în vârstă de 30 de ani, din comuna Drăghiceni. Întrucât conducătorul auto emana halenă alcoolică, polițiștii au procedat la testarea acestuia cu aparatul etilotest, rezultând o concentrație alcoolică de 0,75 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Tânărul a fost condus la o unitate spitalicească în vederea prelevării mostrelor biologice de sânge, pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei.

Pe numele acestuia, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

La data de 6 ianuarie 2024, în jurul orei 21:45, polițiștii Poliției orașului Corabia au oprit pentru control, în comuna Rusănești, un autoturism condus de un tânăr, în vârstă de 32 de ani, din localitate. Întrucât conducătorul auto emana halenă alcoolică, polițiștii au procedat la testarea acestuia cu aparatul etilotest, rezultând o concentrație alcoolică de 0,66 mg/l alcool pur în aerul expirat. Tânărul a fost condus la o unitate spitalicească în vederea prelevării mostrelor biologice de sânge, pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei.

Pe numele acestuia, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Olt.