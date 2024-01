Emil Moț. Mesaj de Anul Nou

Primarul municipiului Slatina, Emil Moț, urează sănătate, bucurii și împliniri tuturor slătinenilor și promite că noul an va aduce și mai multe realizări pe plan local.

„Dragii mei slătineni, împreună am parcurs un an plin de momente intense, un an care ne-a adus provocări și bucurii și vă mulțumesc din suflet pentru tot ce am realizat împreună.🌟În Noul An, tot împreună vom continua să construim cu succes Slatina, astfel încât oraşul nostru să devină un exemplu de succes european. 🌟Vă doresc sănătate, bucurii și împliniri pe măsură!La mulți ani!”, transmite primarul Emil Moț.