Expoziția preparatelor tradiționale oltenești specifice sărbătorilor de iarnă, „Gusturi din bătrâni”

Muzeul Județean Olt, anunță expoziția de preparate tradiționale oltenești specifice sărbătorilor de iarnă, „Gusturi din bătrâni”. Expoziția va debuta joi, 14 decembrie, începând cu ora 13.00, la sediul MJO. În cadrul evenimentului vor exista momente de colinde și dansuri tradiționale, urmate de prezentarea preparatelor tradiționale oltenești specifice. Expoziția este organizată în parteneriat cu Colegiul Național „P. S. Aurelian”, Liceul Tehnologic nr. 1 Balș, Liceul Tehnologic „Constantin Tănase” Izvoare, Liceul Tehnologic „Constntin Brâncoveanu” Scornicești, precum și câțiva agenți economici și sponsori.

„Gusturi din bătrâni – expoziție de preparate tradiționale oltenești specifice postului Crăciunului, sărbătorii Crăciunului și Anului Nou, „ca pe vremea bunicii”.

Joi, 14 decembrie 2023, ora 13,00, la sediul Muzeului Județean Olt va avea loc o expoziție de preparate tradiționale oltenești specifice sărbătorilor de iarnă. Expoziția este organizată în parteneriat cu Colegiul Național „P. S. Aurelian”, la care au aderat și liceele cu profil gatro-alimentar din județ, respectiv Liceul Tehnologic nr. 1 Balș, Liceul Tehnologic „Constantin Tănase” Izvoare, Liceul Tehnologic „Constntin Brâncoveanu” Scornicești, precum și câțiva agenți economici: Old Hound, reprezentat de dl. Cătălin Ștefănescu și MARIMIH PATI PRODUCT SRL, reprezentat de dl Mihai Mîndroc care sunt și sponsori ai acestei activități. Ni se alătură restaurantele Casa David Slatina și Tulipp Events Slatina.

Prin această expoziție de preparate tradiționale am dorit să aducem în lumina zilelor noastre și obiceiurile culinare specifice Sărbătorile din ciclul Anului Nou, sărbători care durează 12 zile și constituie o perioadă încărcată de evenimente la care participă întreaga colectivitate. Este un ciclu sărbătoresc tradițional considerat a fi cel mai important, marcând solstițiul de iarnă.

Evenimentul va debuta cu un mic spectacol de colinde, urmat de prezentarea preparatelor tradiționale oltenești specifice acestei perioade.

AM PLECAT SĂ COLINDĂM – Program de colinde și teatru popular

Activitatea, circumscrisă expoziției de preparate tradiționale oltenești va debuta cu reconstituirea colindatului practicat în satul oltenesc tradițional, moment ce se va desfășura în fața muzeului și va continua în interior cu un microrecital de colinde și dansuri tradiționale din Olt susținut de elevii Liceului Tehnologic „P. S. Aurelian” Slatina și ai Liceului Tehnologic „Constantin Brâncoveanu” Scornicești”, transmit reprezentanții Muzeului Județean Olt.