Final de proiect Erasmus plus la Școala „Gheorghe Magheru” Caracal

Este ora bilanțului pentru proiectul Erasmus plus ”Improving STEM education across European schools” – 2020-1-UK01-KA201- 078810, desfășurat între 25 octombrie 2020 și 24 octombrie 2022. Ultima perioadă a fost una de reflecție asupra realizărilor proiectului, care nu sunt puține.

Începem prin prezentarea ultimei întâlniri transnaționale a proiectului, găzduite de școala noastră, între 13 și 14 octombrie, la care au participat coordonatorii de proiect din toate cele 6 țări ale proiectului: Irlanda, Belgia, Grecia, Italia, România și Turcia. Întâlnirea transnațională a avut ca scop evaluarea gradului de îndeplinire a obiectivelor proiectului. De asemenea, am promovat proiectul cu ocazia #ErasmusDays2022, printr-o vizită la primăria orașului Caracal, unde am fost întâmpinați cu căldură.

Anterior acestei mobilități, proiectul a fost de asemenea promovat într-un eveniment de multiplicare de Ziua Educației, 5 octombrie, la care au participat în jur de 50 de profesori din zona Caracal și care s-a bucurat de prezența d-nei viceprimar Marina Samiee și a dnei Inspector de proiecte educaționale, Ștefania Mihuți.

Care sunt rezultatele proiectului nostru? Iată-le pe cele mai importante:

– Zece scenarii didactice STEM , dintre care două realizate de o echipă de profesori din școala noastră. Toate cele 10 scenarii sunt traduse în limba română și postate pe pagina proiectului https://improving-stem-education.eu/ro/materiale-didactice/

25 de cursuri online, grupate pe 9 teme STEM, dintre care 5 realizate de Cristina Nicolăiță, coordonatoarea proiectului pentru Școala „Gheorghe Magheru”. Toate cursurile au fost traduse în limba română și postate pe pagina proiectului https://improving-stem-education.eu/ro/zona-de-e-learning/ , cu legătură directă la pagina cursului MOOC, https://e-learning.improving-stem-education.eu/.

– 30 de sesiuni de mentorat pentru elevi, dintre care 6 realizate de mentori români care au răspuns apelului de proiect. Sesiunile au fost înregistrate și pot fi găsite tot pe pagina proiectului https://improving-stem-education.eu/ro/schema-de-mentorat/

– 10 profesori din școală au beneficiat de pregătire de specialitate în trei sesiuni, desfășurate în Grecia- noiembrie 2021, Belgia- aprilie 2022 și Irlanda- iunie 2022, în domenii ca: managementul clasei, motivarea elevilor, robotică și programare, printare 3D și tăiere cu laser.

A fost o muncă de echipă, total implicată în desfășurarea cu succes a activităților, care s-au dovedit destul de solicitante, dar pline de satisfacții! Ne-am bucurat să observăm interesul crescut, atât în rândul profesorilor, dar și al elevilor, pentru materiile STEM(Știință, Tehnologie, Inginerie și Matematică), precum și o mai clară orientare a lor spre domenii de carieră legate de aceste materii.

Considerăm că proiectul a fost unul benefic pentru elevii și profesorii școlii, a crescut vizibilitatea școlii pe plan local, național și internațional, deschizând porți spre noi proiecte. Recomandăm tuturor școlilor să se alăture acțiunii Erasmus plus, este o șansă și o oportunitate deosebită! „Erasmus plus schimbă vieți, deschide minți!”

Conducerea Școlii „Gheorghe Magheru” Caracal