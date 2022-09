Emil Moţ: „Vă doresc mult spor la învățătură și succes în noul an școlar!”

Luni, 5 septembrie a.c., a debutat anul şcolar 2022-2023. Emoţii pentru elevi, dar şi pentru părinţi, iar pentru cadrele didactice întâlnirea cu elevii. Şcolile din Slatina au fost pregătite pentru a întâmpina noul an şcolar, datorită investiţiilor efectuate de către Primăria Slatina, condusă de primarul Emil Moţ. Acesta a ţinut să transmită un mesaj elevilor şi profesorilor.

„Dragi elevi, vă doresc mult spor la învățătură și succes în noul an școlar!

Vouă, dragi cadre didactice, vă mulțumesc pentru implicarea de care dați dovadă an de an și vă doresc multă putere de muncă pentru a aduce copiii noștri cu un pas mai aproape de visurile lor profesionale!”