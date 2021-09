Ministrul Muncii, Raluca Turcan, s-a plimbat până la Slatina… VIDEO

Ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale, Raluca Turcan, s-a aflat miercuri, în vizită la Slatina, unde a avut întâlniri cu angajatorii de la Prysmian şi ALRO, dar şi cu şefii de deconcentrate din judeţul Olt. Ministrul de resort a afirmat că, că de la începutul acestui an, au fost create, în România, aproximativ 120.000 de locuri de muncă.

„Acest guvern, dincolo de faptul că şi-a asumat această direcţie a investiţiilor şi a creării de locuri de muncă, a şi făcut lucrul acesta. Pe perioada stării de urgenţă şi a stării de alertă, am sprijinit mediul de afaceri, la nivelul judeţului Olt, doar, cu aproximativ 80 de milioane de lei, la nivel naţional cu aproximativ 7,3 miliarde de lei şi am salvat 1,4 milioane de locuri de muncă. De asemenea, de la începutul acestui an s-au creat aproximativ 120.000 de locuri de muncă pe perioadă nedeterminată. Doar la nivelul judeţului Olt, numărul de angajatori a crescut cu aproximativ 300 iar numărul de angajaţi cu aproximativ cu 1.400. Doar ultima dată când am fost în Slatina şi am avut acel târg al locurilor de muncă, s-au angajat 141 de persoane, dintre care 80% cu studii superioare”, a spus Raluca Turcan.