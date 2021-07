Siminica Mirea: „Suficient! Românii au nevoie de măsuri reale și eficiente”

Senatorul Siminica Mirea ia atitudine faţă de actuala guvernare şi modul ei de a guverna ţara.

„Suficient! Românii au nevoie de măsuri REALE și EFICIENTE. Actuala guvernare nu face altceva decât să provoace o imensa AUSTERITATE în rândul cetățenilor!

Astfel, romanii au ajuns să piardă, în medie, peste 2.800 de lei anual, atât din cauza scumpirilor regăsite din ultimul an, cât și din tăierile de venituri. În plus, fiecare familie plătește în plus cu aproximativ 240 de lei pentru servicii, utilități și bunuri esențiale.

Din nefericire, aceasta este realitatea României anului 2021, o țară în care situațiile dezastruoase se țin lanț: incendii, inundații, bolnavi lăsați la voia întâmplării, economie la pământ, împrumuturi și multe altele care construiesc, în mod real, rețeta unui dezastru, in care România este protagonistă!

O sfidare continuă la adresa românilor, care zilnic sunt induși în eroare de situația tragică în care țara noastră se află!”, spune senatorul.