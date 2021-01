La volan, fără permis şi în stare de ebritate. Prinşi în fapt

Poliţiştii olteni au avut de furcă cu mai mulţi conducători auto, prinşi fără permis de conducere sau aflaţi sub influenţa alcoolului.

Se face că, pe 24 ianuarie a.c., ora 18:00, la Redea, a fost depistat un bărbat, de 63 ani, în timp ce conducea un autoturism pe raza comunei Redea, fără a poseda permis de conducere. Acesta, în urma testării cu aparatul etilotest, prezenta o concentrație de 0,20 mg/L alcool pur în aerul expirat.

În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Câteva oare mai tăriu, dar în dimineaţa zilei de 25 ianuarie, a fost depistată o tânără, de 20 ani, din municipiul Slatina, în timp ce conducea fără a poseda permis de conducere.

În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și încredințarea unui vehicul în vederea conducerii pe drumurile publice unei persoane care nu posedă permis de conducere

În aceeaşi zi, la Drăgănești Olt, poliţiştii au depistat un bărbat, de 30 ani, care conducea un autoturism. În urma testării cu aparatul etilotest, acesta prezenta o concentrație de 1,34 mg/l alcool pur în aerul expirat. În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanțe.

Spre ivirea zorilor, pe raza comunei Brebeni, un bărbat, de 29 ani, din comuna Oporelu, a fost depistat cu o concentrație de 0,57 mg/l alcool pur în aerul expirat. În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanțe.