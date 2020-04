Pentru slătineni. Primăria Slatina şi Emil Moţ se implică!

Situaţia prin care trece România, în contextul actual al noului coronavirus, nu ocoleşte municipiul Slatina. Noile măsuri, impuse de către guvernanţi, pentru combaterea răspândirii virusului chinezesc, sunt o provocare pentru administraţia locală slătineană. O provocare căreia, atât Primăria Slatina, cât şi Emil Moţ, i-au făcut faţă în timp optim.

Astfel, a fost alocată suma de 400.000 de lei, pentru achiziţionarea, în regim de urgenţă, a 1.400 de dozatoare și soluție dezinfectantă pentru toate scările de bloc.

Este o misiune încheiată cu bine, chiar dacă piedica ce mai mare a fost termenul scurt de implementare, pe care l-a impus ordonanţa militară. Primarul Slatinei, Emil Moţ a mers în fiecare scară de bloc pentru a ajuta echipa la montarea acestor dozatoare.

„Prin ordonanţă militară, Guvernul României a aruncat în sarcina primarilor montarea, în fiecare scară de bloc, a acestor dispesere. Am primit doar o zi la dispoziţie. Unii dintre noi, primarii, am reuşit să ne organizăm şi să achiziţionăm dispenserele şi dezinfectantul necesar.

În ordonanţă, ministrul Vela spune că trebuie să asigurăm montarea. Noi nu am aşteptat montarea, ci am achiziţionat tot ce era nevoie. Să ştiţi, domnule ministru Vela, că slătinenii şi noi, de la primărie, aşteptăm să ne trimiteţi dispenserele. Dar nu cred că vor veni de la dumneavoastră. Vom achiziţiona şi vom monta în continuare. Am o rugăminte către Guvernul României: să schimbe legea achiziţiilor publice pe timpul stării de urgenţă, în contextul acestor materiale şi a tot ce înseamnă protecţia pentru populaţie. Am înţeles că trebuie să luăm din povara de pe spatele guvernului, dar avem nevoie şi ca ei să ne ajute pe noi”, spune primarul Slatinei.

Primăria Slatina va umple dispenserele în fiecare zi cu dezinfectantul necesar, însă nimic nu va fi greu pentru sănătatea slătinenilor, pentru sănătatea Slatinei, un oraş care va ieşi învingător şi puternic din această încercare.