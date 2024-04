Primarul Moț, împreună cu președintele CJ Olt, Marius Oprescu, au continuat dialogul cu locuitorii din cartierul Nicolae Titulescu

Astăzi, 19 aprilie, primarul Slatinei, Emil Moț, împreună cu președintele Consiliului Județean Olt, Marius Oprescu și reprezentanții direcțiilor din cadrul primăriei, au mers în municipiu pentru a continua discuțiile cu cetățenii. De această data, dialogul a fost purtat cu locuitorii din cartierul Nicolae Titulescu pentru a fi găsite cele mai bune soluții pentru oraș.

„Dragi slătineni, împreună cu președintele Consiliului Județean, Marius Oprescu și reprezentanții direcțiilor din cadrul primăriei, am continuat dialogul cu locuitorii din municipiul Slatina. De data aceasta, am fost prezenți în cartierul Nicolae Titulescu, unde am discutat și am căutat împreună cele mai bune soluții pentru orașul nostru.

Mulțumesc tuturor celor implicați pentru contribuția și sprijinul lor!”, a transmis edilul.