«Eu vreau să fac tot ce pot pentru comuna Radomirești, pentru cetățenii care au avut și au mereu încredere în primarul lor, Nicușor Sîia»

Interviu cu NICUȘOR SÎIA, primarul comunei Radomirești, județul Olt

Radomireștiul începutului de an 2020 este un loc în continuă schimbare. Aici se vede că, la Primărie, nu sunt doar niște oameni care așteaptă ziua de salariu. Nicușor Sîia, primarul în funcție, a creat o echipă, iar aceasta muncește în folosul comunității. Implicare, determinare, energie, proiecte, pentru ca oamenii locului să simtă că și la ei poate fi mai bine. Astăzi decât a fost ieri, și mâine decât este astăzi… Nicușor Sîia este unul dintre primarii care înțelege de la cetățean ce trebuie făcut și nu impune măsura valorii importată.

Despre Radomirești la timpul prezent, cât și proiectele acestei localități, un interviu de la sursă. De la Nicușor Sîia, primarul comunei...

– Ce a însemnat pentru primarul Nicușor Sîia și comuna Radomirești, din punct de vedere administrativ, anul 2019?

– 2019, vă pot spune, cu sinceritate, așa cum o fac de fiecare dată, a fost un an și cu bune, și cu rele, dar una peste alta, putem spune că tot ce ne-am propus am reușit să ducem la bun sfârșit. Prioritățile noastre au fost legate de apă, de iluminatul public, de străzile acestei comune, de școlile în care învață copiii noștri. Ca o paranteză, chiar la începutul acestui an, în zi sfântă de sărbătoare, de Bobotează, am semnat ordinul de începere al lucrărilor pentru șapte kilometri de asfalt. Revenind la întrebarea dumneavoastră, în anul 2019 am reușit să reabilităm în proporție de 70% școala din Călinești, acest lucru însemnând, ca și la școala din Radomirești, pe care am reabilitat-o și dotăt-o cu toate cele necesare pentru buna desfășurare a actului de învățământ. Mai exact, s-a pus acoperiș, a fost anvelopată, s-a montat centrală termică, iar grupurile sanitare au fost și ele puse la punct. În cel mai scurt timp ne mai dorim să facem și împrejmuirea acestei școli cu gard din beton, astfel încât să nu se mai poată pătrunde ușor, de persoane neavenite, în incinta școlii.

– Alte proiecte pe 2019, domnule primar?

– Tot în cursul anului trecut au fost continuate lucrările privind extinderea sistemului de alimentare cu apă în comuna Radomirești, iar dacă în anul 2012 avem un număr de aproximativ 400 de branșamente la apă, la sfârșitul anului trecut am ajuns la peste 1.200 de gospodării, așadar, de trei ori mai mulți abonați. Mai mult, în satul Crăciunei avem un castel de apă care, deși destul de bătrânel, ne facem treaba cu el și în proporție de 70-80% ne ajută foarte mult. Desigur, și aici ar fi de precizat faptul că acest castel de apă, având fundul bazinului mâncat de rugină și nemaiputând fi sudat, am găsit varianta de a-l betona iar de curând am comandat anumite vopseluri cauciucate pentru a-l amenaja din toate punctele de vedere. În tot acest timp, fiind încă în sezonul rece, am dat drum la vana existentă la cealaltă pompă reușind să alimentăm și restul gospodăriilor până la remedierea acestor probleme. Ne gospodărim cu resurse locale pentru că înlocuirea bazinului ar fi reprezentat un cost prea mare.

– Aveți echipă de fotbal, aici, la Radomirești…

– Avem echipă de fotbal în Liga a IV-a – Unirea Radomirești, ne place, ne-ncântă lucrul acesta, iar în momentul în care am reușit să ne înscriem ne-am propus să fim acolo, sus, în prima partea a clasamentului, fapt pentru care la sfârșitul turului am ocupat, pe merit, poziția a treia în clasament. Acestă performanță este cu atât mai mare și mai plăcută cu cât avem în seria noastră echipe cu nume care cândva făceau istorie în fotbalul din România. Prin urmare, cu ajutorul domnului președinte Constantin Ciobanu, al Grupului de Acțiune Locală (GAL) Vedea-Găvanu-Burdea, am reușit să achiziționăm și două rânduri de echipamente sportive și așteptăm cu încredere reluarea campionatului.

– Revenind la drumurile localității, când credeți că veți fi gata cu asfaltul comunei Radomirești, domnule primar Sîia?

– În Radomirești avem 48 de kilometri stradali, pe o întindere de 40 de străzi însumate, plus încă 7 kilometri pe 14 străzi, din care patru în Fripți, două în Crăciunei și restul în satul Radomirești. Actele vorbesc și ele arată că în prezent avem ridicările topo la încă 12 kilometri. Nu vreau să mă laud și nu vreau să fiu nici înțeles greșit, dar mi-aș dori să se cunoască faptul că pentru a reuși în administrație este nevoie de o colaborare strânsă cu toate instituțiile, dar mai ales cu salariații pe care, dacă e cazul, încerc să îi ajut în orice problemă, ori de câte ori este nevoie. Așa se întâmplă și în ceea ce înseamnă asfaltarea străzilor noastre. Singuri nu putem reuși, din bugetul local, asemenea investiții.

– Se apropie alegerile, domnule primar. Cu ce mergeți în fața cetățenilor din Radomirești? Ce le spuneți că vreți să faceți din vară încolo?

– Prin colaborarea deosebită pe care am avut-o și o avem cu Consiliul Județean Olt, în Radomirești mai avem 500 de metri de drum județean care tranzitează comuna, pentru care am discutat cu domnul președinte Marius Oprescu, dar și cu domnul director Cornel Motoi. Nu mă zbat pentru mine, nu insist ca să mă laud. Eu vreau să fac tot ce pot pentru comuna Radomirești, pentru cetățenii care au avut și au mereu încredere în primarul lor, Nicușor Sîia. Am făcut cea mai mare parte de drum județean, dar nu vreau să ne oprim aici, fapt pentru care, cu susținerea domnului președinte Oprescu și a domnului director Motoi, sper să finalizăm și această lucrare. Ar mai fi niște plombe puse în unele zone ale comunei, mai avem de pus la punct alimentarea cu apă în ceea ce privește situația cu cei de la Compania de Apă, dar aici intrăm deja în altă discuție și nu aș vrea să intru în detalii. Personal, nu cred că e o variantă pe placul cetățeanului pentru că vor veni cu alte prețuri și alte reguli, iar omul știe că în momentul de față plătește doar 2,5 lei pe metrul cub de apă.

– Despre canalizare ce trebuie să știe oamenii?

– Referitor la canalizare am mai avut diverse discuții, se știe că Radomireștiul e traversat de râul Călmățui, iar dacă o așezare nu este traversată de o apă curgătoare, e foarte greu să implementezi un astfel de proiect. Sunt păreri împărțite, unii vor, alții ezită, unii ne întreabă cum facem, pentru că am turnat asfalt și tot așa… Tuturor le spun că un diriginte bun de șantier găsește întotdeauna soluții, atât pe stânga cât și pe dreapta. Pe de altă parte, e bine să te apuci de treabă, dar dacă nu ai bani suficienți ca să termini lucrarea riști să îți lași comuna vraiște ceea ce nu e bine. Așadar, înainte de a demara un astfel de proiect, trebuie puse la punct toate detaliile, cu dirigintele de șantier, cu constructorul, mai ales, pentru că sunt și străzi în care, dacă n-ai pompe puternice de împingere riști să nu cureți dejecțiile în anumite zone ale comunei.

– Cum rezolvați problema curățeniei din comuna Radomirești?

– Sunt oameni care s-au obișnuit să mă vadă într-un loc sau dintr-un colț în altul. Caut să mă implic atât cât pot, să le explic, să le vorbesc, să le ofer un sfat, și cu toate că avem locuri speciale pentru gunoaie, oamenilor le este greu și poate că nu e bine s-o spun dar pe unii îi cred pentru că mulți sunt bătrâni, neputincioși și neajutorați. Cu toate astea, facem tot ce putem și reușim să menținem o comună curată, protejând atât cât se poate mediul înconjurător din zona Radomirești. – Ce ne puteți spune despre ansamblul folcloric din Radomirești?

– Înainte de toate, vreau să vă spun că am o colaborare foarte bună cu maestrul Costică Bălărău. Este un om deosebit, un profesionist care își face treaba foarte bine, iar față de copii pune suflet și se implică de fiecare dată cu mare drag. Reprezentanții Ansambulului Folcloric Bujorelul au fost invitați la trei emisiuni televizate, părinții și bunicii au fost încântați, copiii la fel, iar eu, ca primar al localității sunt mândru că îi am. Au fost la Etno, au fost la Favorit, iar pe 28 februarie vor merge din nou pentru că au talent și au făcut impresie deosebit de bună…

– Creșteți valoarea taxelor și impozitelor locale pe anul în curs?

– Nu, domnule Dorobanțu. Deja am dat aprobare pentru menținerea acestor taxe la același nivel, schimbându-se doar coeficientul acela de inflație pe care puțini îl înțeleg. Spre exemplu, ai un hectar, plătești aceeași sumă, dar dacă peste această suprafață depășești, atunci apare acel coeficient ce poate fi de 10, 15, 20 de lei, poate și mai mult, în funcție de suprafața de pământ pe care o are fiecare.

– Cum colaborați cu poliția din Radomirești?

– Am spus-o și o repet, pentru a reuși în administrație, ai nevoie de o strânsă colaborare cu puținele instituții din localitate: cu școala, cu poliția și așa mai departe… Personal mă bucur că avem din ce în ce mai puține cazuri de infracțiuni, tinerii din localitate s-au mai liniștit, ba mulți dintre ei au mai lăsat și facebook-ul de când avem acest terenul sintetic de fotbal pe care îl folosesc și seara, cu toate că acum, fiind sezonul rece, e mai răcoare și nu pot sta prea mult. Cu toate astea, tinerii socializează, se formează câte 3-4 echipe, joacă fotbal, mai servesc un suc, o apă, o cafea și se crează o atmosferă plăcută în cadrul acestei comunități. A, că unii dintre ei mai aruncă pe lângă tomberoane, asta încă rămâne o problemă pe care, în cel mai scurt timp sper să o punem la punct. Prin urmare, le-am schimbat programul, le-am atras atenția și le-am spus că așa cum găsesc, așa să lase în urma lor. Altfel, cei care nu se conformează și nu țin cont de lucrul acesta, să nu mai ceară cheia de la teren pentru că nu o vor primi, dar eu sper că au înțeles mesajul și nu va fi cazul să se întâmple lucrul acesta…