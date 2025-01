Ministrul Barbu: „Soluții pentru eliminarea practicilor comerciale neloiale în agricultură”

La prima reuniune a Consiliului AgriFish din acest an, tema centrală a fost eliminarea practicilor comerciale neloiale care afectează grav fermierii și producătorii europeni.

„La prima reuniune a Consiliului AgriFish din acest an, s-a discutat despre eliminarea practicilor comerciale neloiale care pun în mare dificultate fermierii și producătorii noștri. Am atras atenția de multă vreme că este obligatorie la nivel european consolidarea poziției fermierilor și a organizațiilor de producători în raport cu marile lanțuri comerciale, pentru a ne asigura că cei care produc își pot valorifica munca de peste an. Așa cum am spus de fiecare dată, este nevoie de reguli simple și clare, care să asigure o piață de desfacere corectă pentru produsele fermierilor noștri”, a declarat ministrul Barbu.