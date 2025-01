Marius Oprescu, poziție față de critici și atitutudini. Spitalul Județean, parte importantă din prioritățile CJ Olt

Un nou centru de greutate în spațiul public este mediatizarea prin social media a unui caz medical petrecut recent la Slatina.

Decesul unui pacient în drum spre Craiova pentru o intervenție medicală a reaprins discuția pe marginea serviciilor medicale de la SJU Slatina.

În spațiul public președintele CJ Olt remite următoarele:

„Când corupția, incompetența și minciuna lui De Mezzo se ascund sub forma unor atacuri murdare în media, mă simt obligat să reacționez. Deși am spus frecvent că pot oferi colaborare instituțională pentru a răspunde așteptărilor slătinenilor, primesc zilnic atacuri la persoană, incompatibile cu realitatea. Spitalul Județean de Urgență Slatina, plasat în responsabilitatea CJ Olt din cauza incapacității Ministerului Sănătății de atunci, a fost mereu un consumator uriaș de resurse. Noi, însă, am privit asta ca pe o provocare pentru a le oferi oltenilor servicii medicale mult îmbunătățite. Anual, alocăm o medie de 14 milioane lei pentru modernizare, iar fiecare program european sau guvernamental disponibil a fost accesat. Astăzi, derulăm proiecte de peste 73 milioane lei și avem pe masa de lucru un corp nou de clădire cu heliport în valoare de 52 milioane euro, iar SJU accesează fonduri de aproximativ 66 milioane lei pentru modernizare, aparatură performantă și digitalizare. Fiecare leu investit în SJU Slatina este un leu pentru Sănătatea județului Olt. Dar tu? Ce faci? Agresivitatea și invectivele aruncate pe TikTok nu țin loc de răspunsuri pentru slătineni. Problemele tale penale, deși n-ai apucat să faci mulți ”purici” ca primar, sunt o rușine pentru o funcție care ar trebui să inspire încredere și responsabilitate. „Lătratul” constant nu strânge câinii vagabonzi, care terorizează oamenii. Mizeriile pline de ură nu premiază „brilianții” Slatinei, pe care îi amăgești cu promisiuni deșarte. TikTok-urile tale ieftine și temele false nu atrag fonduri pentru stadion, sală polivalentă sau alte promisiuni cu care ai păcălit oamenii să te voteze. Manifestările incontrolabile, demne de o persoană cu patologie din sfera afecțiunilor psihiatrice, nu oferă nici 5 mc de apă, nici reducerea facturilor slătinenilor la NewCao. Scandalurile săptămânale nu ascund matrapazlâcurile tale politice și personajele reșapate, precum Vâlceleanu și Popa, pe care chiar tu îi numeai „mizerii”. Urcatul pe cadavre nu rezolvă problema cimitirului, pe care l-ai transformat într-un subiect cinic. În loc să livrezi soluții reale, oferi doar gălăgie, manipulare și haos administrativ. Nu te mai ascunde după minciuni și Marș la treabă!”