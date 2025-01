Întâlnirile ministrului Agriculturii, Florin Barbu, cu sectoarele pescăresc, suin și vegetal. Măsuri de sprijin și soluții pentru provocările fermierilor

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a organizat miercuri, 22 ianuarie 2025, întâlniri cu reprezentanții sectoarelor pescăresc, suin și vegetal pentru a discuta măsuri de sprijin și soluții la problemele curente.

Pentru sectorul pescăresc, s-au analizat finanțările din Programul Operațional pentru Pescuit, compensațiile pentru efectele războiului din Ucraina, alocarea cotelor de pescuit și extinderea autorizațiilor pentru calcan. Ministrul a subliniat sprijinul pentru operatorii din domeniu și pentru revitalizarea stocurilor.

În sectorul suin, s-au abordat despăgubirile pentru Pesta Porcină Africană, sprijinul pentru investiții în ferme și reducerea dependenței de importul de carne de porc, prin creșterea producției interne. De asemenea, s-a evaluat accesul la finanțare oferit de bănci.

Pentru sectorul vegetal, discuțiile au vizat campania de Cereri de Plată 2025, implementarea unui instrument de management al riscului, calendarul PS PAC, plata subvențiilor prin APIA și reducerea birocrației în accesarea fondurilor europene. Ministrul a reafirmat angajamentul pentru sprijinirea agriculturii și reducerea obstacolelor întâmpinate de fermieri.

„Așa cum am promis, vom continua programele și măsurile de sprijin pentru fermieri. Alături de reprezentanții asociațiilor și federațiilor din agricultură, piscicultură și creșterea porcilor am discutat și am stabilit formele de sprijin și soluțiile pe termen mediu și lung pentru dezvoltarea fermelor românești! Scopul nostru comun este să accesăm toate programele cu finanțare europeană și să alocăm fondurile necesare susținerii producției românești de fructe, legume, carne și pește”, este mesajul ministrului Barbu.