Balș. Doi tineri suspectați de furt calificat, reținuți de poliție

Miercuri, 15 ianuarie 2025, polițiștii Compartimentului de Investigații Criminale din cadrul Poliției orașului Balș, sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Balș, au reținut doi tineri suspectați de furt calificat.

Incidentul a avut loc pe 7 ianuarie 2025, când un bărbat din Balș a raportat furtul mai multor bunuri dintr-un autoturism și 600 de litri de combustibil din rezervoarele a trei camioane, prejudiciul fiind estimat la aproximativ 40.000 de lei. Polițiștii au deschis un dosar penal și au demarat cercetări pentru identificarea suspecților și recuperarea prejudiciului.

În urma investigațiilor, patru tineri cu vârste între 21 și 27 de ani, din județul Olt, au fost identificați ca posibili autori ai furtului. Pe 15 ianuarie 2025, au fost efectuate cinci percheziții domiciliare, în urma cărora au fost descoperite bunurile furate, prejudiciul fiind recuperat integral și predat victimei.

Doi dintre suspecți, cu vârste de 21 și 27 de ani, au fost reținuți pentru 24 de ore, urmând să fie prezentați instanței pentru măsuri preventive.

