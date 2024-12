Acțiunile polițiștilor olteni în minivacanța de Crăciun. 486 de sancțiuni, însumând peste 220.000 lei și 63 de permise auto reținute

În perioada minivacanței de Crăciun, polițiștii din cadrul IPJ Olt au desfășurat acțiuni pentru menținerea ordinii publice, siguranței rutiere și prevenirea infracțiunilor. Au fost gestionate 450 de solicitări, dintre care 370 prin apeluri la 112. În urma controalelor, au fost aplicate 486 de sancțiuni contravenționale, însumând peste 220.000 lei, și au fost reținute 63 de permise auto și 16 certificate de înmatriculare.

În cadrul intervențiilor:



Un șofer din Slatina a fost depistat cu o alcoolemie de 1,02 mg/l și i s-a întocmit dosar penal.

Un bărbat din Strejești a fost prins conducând un vehicul cu autorizație expirată, fiind cercetat pentru conducerea unui vehicul neînmatriculat.

În Brastavățu, un bărbat de 64 de ani, fără permis și cu o alcoolemie de 0,52 mg/l, a fost sancționat penal pentru multiple infracțiuni.

Acțiunile au vizat prevenirea accidentelor rutiere și creșterea siguranței cetățenilor.

