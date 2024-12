Acces gratuit următoarele trei luni la cinematograful „Eugen Ionescu” Slatina

Cinematograful „Eugen Ionescu” Slatina, închis cu mai bine de trei ani în urmă, a fost redeschis pe 27 decembrie 2024.

Anunțul a fost făcut de primarul municipiului Slatina, Mario De Mezzo, acesta prezizând faptul că în primele trei luni accesul la cinema va fi gratuit.

„Redeschidem cinematograful din Slatina! Acces gratuit următoarele trei luni”, a declarat primarul Mario De Mezzo.

Numărul pentru rezervări este 0784 010 929.

„Vă mulțumim pentru interesul acordat redeschiderii cinematografului și în același timp, pentru cele trei proiecții ale noastre de început de drum”, transmit reprezentanții cinematografului.

Program cinematograf „Eugen Ionescu” Slatina:

– 30.12 – deschis

– 31.12 – închis

– 01.01 – închis

– 02.01 – deschis

Sala roșie:

16:00 Despicable Me 4 (dublat în limba română)

18:00 Red One

20:10 Venom: The Last Dance

Sala albastră:

16:20 Despicable Me 4 (dublat în limba română)

18:20 Red One

20:30 Venom: The Last Dance