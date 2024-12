Ministrul Barbu: „Guvernul României ia măsuri pentru protejarea puterii de cumpărare și sprijinirea producției autohtone”

Guvernul României continuă să implementeze măsuri menite să protejeze puterea de cumpărare a cetățenilor și să sprijine producția românească.

Prețuri corecte pentru alimente de bază și limitarea importurilor din Ucraina. Decizii pentru protejarea puterii de cumpărare a românilor și pentru sprijinirea producției românești au fost luate de Guvernul României. Am prelungit măsura plafonării adaosului comercial pentru alimentele de bază până la 30 iunie 2025. Stopăm din nou, creșterea nejustificată a prețurilor la anumite produse și păstrăm astfel puterea de cumpărare a românilor. De asemenea, am prelungit măsura licențierii pentru produsele provenite din Ucraina, până la data de 31 iulie 2025. De fiecare dată am spus că rolul nostru este să sprijinim producția românească și să îi ajutăm pe ai noștri să își valorifice produsele pe care le obțin prin muncă grea. Susținem fermierii și procesatorii români și dezvoltăm împreună fiecare zonă a României”, declară ministrul Barbu.