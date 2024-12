Marian Tudorică, primarul de la Drăgănești-Olt în echipa care contează!

A câștigat alegerile locale din iunie candidând aproape independent la funcția de primar al orașului Drăgănești-Olt, deși a reprezentat un partid politic.

Știe că orașul merită proiecte publice de anvergură, știe că susținere politică poate primi de la Partidul Social Democrat.

Pe cale de consecință, astăzi, 18 decembrie 2024, Marian Tudorică a ales pentru oraș.

Imaginile alăturate în care acesta este lângă președintele PSD Olt, Marius Oprescu spun totul.

Cuvintele exprimate de Marian Tudorică completează.

„În vară am candidat și câștigat alegerile locale pe listele unui partid politic. Am înțeles, tot atunci, că pe mine m-au votat oamenii care vor bine pentru comunitate, iar aici votul politic nu a mai contat.

Sunt dedicat proiectelor viitoare pentru Drăgănești-Olt, iar promisiunile odată făcute, trebuie onorate. Pentru asta, aleg astăzi, să susțin echipa care nu lasă niciodată pe nimeni în urmă.

Drăgănești-Olt merită mai mult decât un conflict ideologic. Mă voi regăsi, de aici încolo, în echipa care știe să investească în Olt, iar orașul nostru merită cu prisosință. Important este să construim și să clădim, astăzi, ceea ce am promis.

Partidul Social Democrat garantează că la Drăgănești-Olt, vor fi susținute toate proiectele necesare pentru orașul pe care îl merităm cu toții”.