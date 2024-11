Gala Excelenței în Educație. Consiliul Județean Olt a premiat, și anul acesta, 732 de elevi și 235 de profesori, pentru rezultatele remarcabile obținute la competiții școlare naționale

Gala Excelenței în Educație, organizată și anul acesta de către Consiliul Județean Olt, a avut loc miercuri, 27 noiembrie 2024, în sala de spectacole a Palatului Copiilor „Adrian Băran” din Slatina. La eveniment au fost prezenți Marius Oprescu, președintele Consiliului Județean Olt, vicepreședintele Consiliului Județean Olt, Ionuț Ivan și Adrian Bărbulete, inspectorul școlar general al Inspectoratul Școlar Judetean Olt.

Au fost premiați 732 de elevi și 235 de profesori, pentru rezultatele remarcabile obținute la competiții școlare naționale. Suma totală alocată premiilor a fost de 226.150 lei.

Marius Oprescu, președintele Consiliului Județean Olt: „Gala Excelenței în Educație este un proiect de suflet al Consiliului Județean Olt!”

„Suntem aici în semn de prețuire, pentru munca depusă și rezultatele obținute de dvs., pentru efortul constant de a pune Oltul pe harta națională și internațională a excelenței în Educație. Mai mult ca oricând, avem nevoie de tineri bine pregătiți, de elevi inspirați, de adevărați profesioniști, care să ducă mai departe vitorul generațiilor următoare. Tocmai de aceea Consiliul Județean Olt va continua, an de an, acest proiect de suflet, ca un principiu al meritocrației în Educație și al promovării celor mai buni dintre dvs. Paleta largă de materii și discipline premiate ne arată că, în viitor, vom avea profesioniști pentru orice domeniu de activitate. Și dacă peste timp, unul, zece sau o sută de copii, în evoluția lor, se vor fi bucurat că au urcat astăzi treptele acestei scene pe care au fost premiați, ne va produce un puternic sentiment de mândrie locală. Am încredere în noua generație de tineri și în șansa lor de a pune Oltul pe harta excelenței. Felicitări tuturor celor care astăzi au luat premii! Sunteți modele demne de urmat și tocmai acest lucru îi dă încredere că viitorul va arăta bine. Mult succes, în continuare. Și vreau să știți un lucru: Oltul se mândrește cu voi!”

Adrian Bărbulete, inspectorul șef al IȘJ Olt: „Vă îndemn pe toți să vă urmați cale spre succes și să ne faceți mândri de dvs., an de an!”

„Suntem, astăzi, aici, pentru a celebra, cu onoare și bucurie, rezultatele de excepție, obținute de acești tineri minunați, pe care dvs., ca dascăli, îi învățați, an de an, ceea ce știți mai bine. Îi învățați să-și urmeze calea lor spre succes! An de an s fie din ce în ce mai bine pregătiți. Și diplomele și medaliile pe care aceștia le obțin nu fac decât să ne bucure și pe noi și pe întreaga comunitate educațională. Vă felicit pe toți laolaltă, pentru că nu se putea ca aceste rezultate să fie obținute decât printr-o muncă de echipă, părinte, profesor, elev. De asemenea, un gând de mulțumire se îndreaptă către Consiliul Județean Olt și către d-l președinte, care de fiecare dată a promovat valorile, a considerat învățământul una dintre priorități și acest lucru se vede. Numărul din ce în ce mai mare al olimpicilor, pe care Consiliul Județean îi premiază, an de an, înseamnă că toți factorii își fac datoria. Vă doresc succes, în continuare! Vă îndemn pe toți să vă urmați cale spre succes și să ne faceți mândri de dvs., an de an!”