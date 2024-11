Alegeri la Olt. Declarații, de la stânga la dreapta!

La Olt procesul electoral decurge fără evenimente majore. Încă din prima parte a zilei s-au prezentat la urne liderii principalilor competitori politici.

Vă prezentăm în continuare declarațiile la cald făcute după exercitarea votului făcute de Marius Oprescu, președintele PSD Olt, Gigel Știrbu, președinte PNL Olt, primarul municipiului Slatina, Mario De Mezzo.

Marius Oprescu, președinte PSD Olt: „Ne bucurăm că vremea este frumoasă, în primul rând și că lumea poate participa la procesul de votare. Am votat pentru un președinte normal, echilibrat, care să stea mereu printre oameni. După 20 de ani de președinți care au dezamăgit, după 10 ani de tăcere, aroganță și nepăsare, din partea celui care trebuia să fie vocea tuturor românilor, cred că cu toții ar trebui să votăm pentru o cale a predictibilității, pentru o cale în care să nu mai fie certuri, derapaje și dezbinare. Am votat pentru un președinte care unește și nu dezbină”.

Deputatul Gigel Știrbu, președintele PNL Olt:„Pentru mine este o zi specială! Fiul meu cel mic a votat pentru prima dată, iar eu am votat pentru un candidat care să-mi ofere garanția atât mie cât și tuturor românilor că voi trăi într-o țară care are granițele apărate. Am votat un om, un candidat care îmi oferă garanția că respectă toți românii, indiferent unde se află ei pe această planetă. Am votat un candidat care iubește familia românească, iubește tradițiile românești.

Am votat pentru un candidat bine pregătit, care îmi oferă mie și nouă tuturor românilor garanția că România va fi o țară europeană, o țară în care copiii noștri să-și dorească să rămână și nu o țară din care să-și dorească să plece. Din 1996, eu am votat, de fiecare dată, candidatul care a câștigat președinția.

Sunt convins că și astăzi votul meu a mers către câștigător. Veniți la vot, dragii români, pentru că pentru votul dumneavoastră în 89 au murit oameni!”

Mario De Mezzo, primarul municipiului Slatina: „Am venit să votez pentru viitorul României și al copiilor noștri. Am votat cu candidatul cel mai pregătit, cel care ar ști să ne apere și în cazul în care România ar intra într-un război, dar care înțelege și că antreprenorii sunt coloana vertebrală a economiei românești și va face tot ce poate, din poziția de președinte, să susțină economia și antreprenoriatul român”.