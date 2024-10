Deputatul Chesnoiu: „Am votat astăzi în Camera Deputaților proiectul de modificare a legii pensiilor militare”

Marți, 29 octombrie 2024, în plenul Camerei Deputaților a fost votat proiectul de modificare a legii pensiilor militare, prin care se prevede că acestea vor fi indexate în raport cu solda sau salariul de grad sau de funcție. Proiectul a fost adoptat cu 213 voturi „pentru”, 31 „contra” și 19 abțineri.

„În acest fel, PSD-ul a îndreptat o situație discriminatorie și și-a respectat angajamentul luat rezerviștilor militari, prin vocea liderului Marcel Ciolacu.

Așa cum am susținut în luările mele de cuvânt, am votat actualizarea pensiilor militare și voi fi, așa cum am fost, un susținător al drepturilor militarilor activi, în retragere sau în rezervă”, este declarația deputatului Chesnoiu.

