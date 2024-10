PNL susține, PSD ignoră, declară deputatul Știrbu

În plină perioadă de pre-campanie electorală, partenerii arcului guvernamental au pe zi ce trece opinii diferite față de temele momentului în societatea românescă. Un subiect sensibil, pensiile militarilor este adus în atenția opiniei publice din partea PNL prin vocea deputatului liberal de Olt, Gigel Știrbu. În acest sens, în spațiul public, acesta prezintă următoarele:

„PSD continuă să ignore drepturile militarilor! Încă din luna mai a acestui an, împreună cu colegii mei liberali, am depus o serie de amendamente pentru actualizarea pensiilor militare, dar cine blochează această inițiativă vitală? PSD! În loc să își respecte angajamentele și să asigure echitate pentru cei care au servit România, PSD refuză dezbaterea în regim de urgență a proiectului nostru de lege, deși a existat un acord clar în coaliție! Pensionarii militari și polițiști merită să aibă pensiile recalculate pe baza soldei activilor, nu să fie tratați diferit doar din cauza momentului pensionării. Este un drept, nu o favoare! Dar PSD continuă să blocheze soluții juste, preferând să lase acești oameni pe margine, sacrificați pentru orgoliile lor politice. Noi, liberalii, ne-am respectat promisiunile și am propus măsuri clare pentru recunoașterea meritelor militarilor. PSD însă preferă să ia ostatici sute de mii de români, pensionari militari și familiile lor, doar pentru că probabil inițiativa aparține PNL! Este timpul ca statul să își respecte eroii!”.