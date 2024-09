Caracal. Au fost finalizate lucrările de reabilitate termică a primelor scări de bloc

Primarul municipiului Caracal, Ion Doldurea anunță finalizarea lucrările de reabilitate termică a primelor scări de bloc. Până la sfârșitul anului sunt în lucru 35 de blocuri cu o suprafață de aproximativ 46.000 mp. Valoarea totală a contractului de finanțare este de 56.452.780,86 lei, valoare nerambursabilă finanțată din PNRR.

„Aducem plus de confort și de frumusețe urbană. S-au încheiat lucrările de reabilitate termică a primelor scări de bloc. În primăvara acestui an, împreună cu ADRIAN CHESNOIU, deputat PSD, am asistat la montarea primelor schele în vederea începerii lucrărilor la trei scări de bloc. Iată că, în câteva luni, așa cum am promis, schelele au fost date jos, lucrările stabilite prin proiect fiind executate”, anunță Ion DOLDUREA, primarul municipiului Caracal. În funcție de situațiile particulare, vorbim despre: modernizarea pereților exteriori; modernizarea planșeului peste etajul 4; modernizarea elementelor de construcție vitrate; intervenție la instalațiile clădirii; modernizare planșeu peste subsol; refacerea trotuarelor cu pante corespunzătoare pentru a reduce infiltrația apelor meteorice la nivelul fundației clădirii; repararea finisajelor interioare în zonele de intervenție inclusiv a suprafețelor pereților pe conturul tâmplăriei înlocuite; lucrări de reparații la elementele de construcții care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea clădirii, inclusiv de refacere în zonele de intervenție, tencuială degradată căzută de pe fațada și eventual întărirea zidăriei în cazul în care se consideră necesară, ce trebuie realizate înaintea aplicării sistemului de termoizolare pe fațadă; uniformizarea parapetelor; construire acoperiș tip șarpantă, învelitoare, sistem de colectare și evacuare ape meteorice la nivelul învelitorii tip șarpantă. Pentru alte câteva blocuri suntem pregătiți de recepția finală. Conform proiectului finanțat prin fonduri PNRR, până la sfârșitul anului avem în lucru 35 de blocuri renunind o suprafață desfășurată de aproximativ 46.000 mp. Valoarea totală a contractului de finanțare este de 56.452.780,86 lei, valoare nerambursabilă finanțată din PNRR”, se arată în postarea de pe pagina de socializare a Primăriei municipiului Slatina.