Ministrul Agriculturii, deputatul Florin Barbu reactionează!

În contextul secetei pedologice extreme, pe fondul unor critici venite în social media de la deputatul Gigel Știrbu, ministrul Agriculturii, deputatul PSD de Olt, Florin Barbu vine cu precizări legate de intervențiile făcute deja pentru a limita pagubele suferite de fermierii olteni și nu numai….

Grija față de fermieri nu se exprimă pe Facebook, iar soluțiile nu se găsesc pe rețelele de socializare. Florin Barbu, Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale:

„Manipulările și minciunile liberalilor continuă! Repetenți în administrație, s-au trezit să dea lecții în agricultură, domeniu în care au avut rezultate zero! Absent în ultimii patru ani, cel puțin, din județul Olt, deputatul Gigel Știrbu se cațără pe situația foarte grea a fermierilor afectați de seceta din acest an, în speranța că PNL va reuși să ia câteva procente și îl va clinti pe șeful Ciucă de pe locul 5 în sondajele de opinie! Dacă și-ar fi sunat prefectul și s-ar fi documentat, ar fi aflat că la nivelul județului Olt, până la această dată, au fost încheiate deja 4160 de procese verbale de constatare care totalizează 74.150 de ha afectate. Până la finalul perioadei de centralizare a pagubelor, 15 septembrie, toate evaluările privind pagubele vor fi finalizate. Anul acesta, fermierii din toată țara, inclusiv din județul Olt, vor primi banii pentru despăgubirea pagubelor provocate de secetă înainte de începerea însămânțărilor culturilor de toamnă. Este pentru prima dată când fermierii vor fi despăgubiți în cursul aceluiași an fiscal, iar cuantumul despăgubirilor a fost stabilit la minimum 200 de euro/ha. Asta înseamnă că guvernarea social-democrată înțelege cu adevărat problemele fermierilor. Spre comparație, despăgubirile pentru seceta din anul 2022, când la conducerea Guvernului era ostașul Ciucă, au fost aprobate abia în ultima zi a lunii mai 2023 și au fost în cuantum de 335 de lei/ha. De asemenea, în anul 2020, cu dezastrul liberal Oros la Agricultură și Orban PNL la conducerea Guvernului, bătaia de joc la adresa fermierilor a fost și mai mare: despăgubirile pentru seceta din 2019 au fost aprobate abia în septembrie 2020, aruncând practic fermierii în brațele cămătarilor pentru a-și putea susține afacerile. Toate acestea le știe bine domnul Gigel Știrbu care, în cei 16 ani de când este deputat de Olt, nu a mers nici măcar o dată pe câmp, nu a vizitat o stație de irigații și nu a organizat o întâlnire cu fermierii olteni. Ar fi de bun simț ca domnul Gigel Știrbu să lase fermierii în pace și să nu mai confunde cultura cu agricultura! Ar putea să-și folosească timpul pentru activități culturale și de divertisment, la care aparent se pricepe. De exemplu, să își ajute ostașul să scrie la ”Capra cu trei iezi liberală” care nu există decât pe panourile de 2 milioane de euro din bani publici, care au împânzit țara! Listele cu numele societăților, ștampilele și numele fermierilor publicate ilegal pe o rețea de socializare, într-o nouă încercare de manipulare, fac parte din campania electorală mincinoasă și agresivă specifică liberalilor olteni. Când nu ai proiecte, idei și nu te bazezi pe încrederea cetățenilor, faci zgomot ca să fii observat, din patru în patru ani!”

Anterior Gigel Știrbu pusese la îndoială măsurile luate pentru a-i ajuta pe fermieri să traverseze această perioadă critică pentru cei afectați de seceta extremă…