Ciolacu și Grindeanu, vești de pe DEx12

Astăzi, 31 iulie 2024, premierul Marcel Ciolacu, împreună cu ministrul Transporturilor și Infrastructurii Sorin Grindeanu, au verificat șantierele tronsoanelor 1 și 4 ale DEx12 Craiova – Pitești.

Pe tronsonul 1, 382 de muncitori și 221 de utilaje sunt mobilizate în teren și execută lucrări la terasamente, poduri și podețe. Stadiul fizic al lucrărilor este de 78%, iar dacă se va menține ritmul de lucru existent sunt șanse reale ca la finalul acestui an să se poată circula pe cei 17,7 km ai acestui tronson, deși termenul contractual de finalizare este martie 2025.

Pe tronsonul 4, 656 de muncitori și 228 de utilaje sunt mobilizate în teren și se lucrează la terasamente și structuri. Stadiul fizic al lucrărilor pe acest tronson a ajuns la 65%, iar dacă se păstrează mobilizarea este posibil ca la finalul acestui an să se poată circula neîntrerupt de la Craiova la București, doar pe drum de mare viteză.

„Ritm bun de lucru pe șantierele tronsoanelor 1 și 4 ale primului drum expres din România (DEx 12 Craiova – Pitești)! Asocierea Ozaltin – Strade Bauunternehmung – Visio Construction de pe șantierul tronsonului 1 (Craiova – Robănești) este mobilizată în teren cu 382 de muncitori și 221 de utilaje și execută lucrări la terasamente, poduri și podețe. Stadiul fizic al lucrărilor este de 78%, iar dacă se va menține ritmul de lucru existent sunt șanse reale ca la finalul acestui an să circulăm pe cei 17,7 km ai acestui tronson, deși termenul contractual de finalizare este martie 2025. Valoarea acestui contract este de 439,29 milioane de lei, fără TVA, sumă asigurată din Programul Transport (PT). Pe șantierului tronsonului 4 (Colonești – Oarja – Pitești), în lungime de 31,82 km, UMB are de asemenea o mobilizare bună și lucrează în teren cu 656 de muncitori și 228 de utilaje la terasamente și structuri. Stadiul fizic al lucrărilor pe acest tronson a ajuns la 65%, iar dacă se păstrează mobilizarea este posibil ca la finalul acestui an să putem circula neîntrerupt de la Craiova la București, doar pe drum de mare viteză (drum expres și autostradă). Valoarea acestui contract este de 754,92 milioane lei fără TVA, iar sursa de finanțare este asigurată acm prin Programul Transport”, se arată în comunicatul Directorului General al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol.