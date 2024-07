Polițiștii olteni au pus în executare trei mandate de percheziție, în Slatina, într-un dosar penal în care se fac cercetări pentru activități ilegale cu materiale pirotehnice. Au fost găsite 1700 de kilograme de articole pirotehnice

Polițiștii olteni au pus în executare trei mandate de percheziție, în Slatina, într-un dosar penal în care se fac cercetări pentru activități ilegale cu materiale pirotehnice. Aceștia au găsit 1700 de kilograme de articole pirotehnice.

„În urma perchezițiilor, au fost descoperite și ridicate, în vederea continuării cercetărilor, un telefon mobil, înscrisuri care privesc posibila activitate infracțională a bărbatului, precum și aproximativ 1.700 de kilograme de articole pirotehnice de diferite categorii(P1, T1, F1-F4). La data de 27 iulie a.c., poliţiştii Biroului Arme Explozivi și Substanțe Periculoase, împreună cu polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Slatina, au pus în executare trei mandate de percheziție domiciliară, în municipiul Slatina, într-un dosar penal în care se fac cercetări pentru activități ilegale cu materiale pirotehnice. În fapt, mandatele de percheziție, dispuse de către Judecătoria Slatina, au fost efectuate la două locuințe ale unui bărbat cercetat pentru „orice operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept” și una la sediul unei societăți comerciale, administrată de către acesta, unde ar fi avut loc activitatea infracțională. Din cercetări, a reieșit faptul că un bărbat, în vârstă de 32 de ani, din municipiul Slatina, ar fi deținut articole pirotehnice, deși avea suspendat dreptul de a desfășura activități cu astfel de materiale, din luna iunie a acestui an. În urma perchezițiilor, au fost descoperite și ridicate, în vederea continuării cercetărilor, un telefon mobil, înscrisuri care privesc posibila activitate infracțională a bărbatului, precum și aproximativ 1.700 de kilograme de articole pirotehnice de diferite categorii(P1, T1, F1-F4). Suportul de specialitate a fost asigurat de Serviciul de Operațiuni Speciale Olt. Precizăm faptul că, pe parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie. Inspectoratul de Poliție Județean Olt reamintește cetățenilor că orice operațiune cu articole pirotehnice, efectuată fără drept, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă”, se arată în comunicatul IPJ Olt.