Stația CF Caracal: A fost lansată licitația pentru modernizarea gării. Durata totală estimată a contractului este de 60 luni

CFR SA a lansat licitația pentru „Modernizarea/reabilitarea a 47 de statii de cale ferata din Romania – Lot SRCF Craiova statia Caracal (proiectare si executie lucrari)”, în valoare de 7,5 milioane lei și un termen de execuție de 60 de luni, total pentru proiectare, execuție și garanție. Fondurile sunt obținute prin Programul Operational Transport POT 2021-2027. Ofertele pot fi depuse până la data de 29.08.2024, urmând ca atribuirea să aibă loc până la data de 29.12.2024.

Stația CF Caracal se află pe raza municipiului Caracal, județul Olt, amplasata in partea de Nord-Est a orasului. În prezent stația de cale ferată Caracal nu se ridică la standardele de interoperabilitate impuse transportului feroviar de călători, prezentând o serie de carențe în ceea ce privește confortul, accesibilitatea, precum și exploatarea acesteia ca terminal de transport. Clădirea şi întregul aparat de funcţionare a Gării CF CARACAL sunt degradate fizic şi depăşite din punct de vedere tehnic, nemaifiind de mult conforme standardelor actuale de igienă, siguranţă şi confort. Clădirea de călători, instalațiile de informare și avertizare, instalațiile care ar trebui să asigure confortul termic și serviciile conexe oferite călătorilor, necesită revizuiri și modernizări. Lucrarile propuse au ca scop principal imbunatatirea conditiilor de exploatare in statii si furnizarea de servicii de calitate pentru calatori, prin aducerea statiilor la parametrii de functionare care sa respecte normele de exploatare romanesti, internationale si europene in domeniul feroviar.

Cladirea de calatori este formata dintr-un corp cu regim de inaltime S partial+P+1E partial. Aria construita este de Ac=248mp, arie desfasurata (inclusiv subsol) este Ad=535mp. Reabilitarea cladirii existente include lucrari de consolidare recomandate de expertul tehnic si rezultate in urma modificarilor de compartimentari interioare si de reconfigurare a golurilor in pereti si plansee, lucrari concepute in scopul refuncionalizarii si modernizarii cladirii si refacerii instalatiilor.

Masuri de consolidare si reparative bazate pe situatia existenta:

– repararea fisurilor existente in elementele structural din beton, daca se gasesc asemenea elemente dupa decopertarea integrala

– revizuirea si repararea locala a zonelor de zidarie de caramdia degradata: fisuri, crapaturi, dislocari, exfolieri etc., relevante sau constatate dupa decopertare. Aceste lucrari constau in injectari, refacerea rosturilor de mortar, plombari locale, tencuieli armate, rezidiri, recostituiri de legaturi;

– revizuirea/repararea planseelor de lemn de peste parter si de peste etaj;

– revizuirea/repararea sarpantei si a copertinei de lemn Interventiile nu sunt limitative, in functie de sondajele si decopertarile generale executate in timpul executiei se pot aplica solutii adaptate la situatia intalnita.

Avand in vedere rezultatele investigarii de teren, se recomanda urmatoarele masuri de interventie nestructurale:

– realizarea unor trotuare perimetrale etanse ce vor indeparta apa meteorica;

– lucrari de reducere a infiltratiilor: refacerea hidroizolatiilor;

– lucrari de refacere termoizolatiilor;

– refacerea tencuielilor degradate.

Lucrarile de interventie realizate pe baza situatiei expuse in cadrul reabilitarii/modernizarii statiei: daca se impun goluri in peretii portanti din zidarie de caramida, acestea se vor borda corespunzator, astfel incat sa se asigure o buna conlucrare intre zidaria existenta si noile elemente de beton armat. Orice gol practicat in peretii din zidarie se va executa doar cu acceptul expertului.

Durata totală estimată a contractului este de 60 luni după cum urmează:

– elaborare Proiect Tehnic : 9 luni;

– execuție lucrări : 11 luni (inclusiv 3 luni – perioada pentru sezonul rece, condiții meteo nefavorabile pentru execuția lucrărilor);

– perioada de garanție : 36 luni;

– perioada de închidere: 4 luni.

Sursă: mobilitate.eu