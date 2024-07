Florin Barbu: „Sute de fermieri au accesat fonduri europene pentru dezvoltarea sistemelor de irigații”

Ministrul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, Florin Barbu anunță faptul că sute de fermieri au accesat fonduri europene pentru dezvoltarea sistemelor de irigații, iar valoarea totală depășește 530 de milioane de euro.

„Peste 350 de proiecte au fost depuse de Organizațiile Utilizatorilor de Apă pentru Irigații pentru modernizarea infrastructurii secundare de irigații.

Proiectele depuse au o valoare totală de peste 530 de milioane de euro, în condițiile în care plafonul maxim alocat este de 400 de milioane.

Mă bucur că am reușit să oferim eligibilitate 100% pentru această măsură atât de necesară, având în vedere faptul că fermierii noștri se confruntă de la an la an cu seceta severă. La acestea se adaugă 48 de proiecte de investiții pentru înființarea de noi sisteme de irigații secundare depuse de fermieri, în valoare de peste 20 de milioane de euro. Îi asigur pe toți fermierii că reabilitarea și extinderea întregii infrastructuri de irigații este o prioritate pentru noi și vom continua să identificăm permanent noi surse de finanțare pentru infrastructura principală și secundară de irigații”, este declarația ministrului.