SLATINA ÎNTRE 3-7 IULIE RĂSUNĂ PRIN TROPOTUL CĂLUȘARILOR

Așa cum se cunoaște, Slatina în fiecare an găzduiește Festivalul Călușului, anul acesta ajuns la ediția a XXI-a.

Aproape ca în fiecare an invitat ca membru de onoare în juriu este celebrul caricaturist, Gogu Neagoe. Consiliul Județean Olt în participare cu Palatul Copiilor „Adrian Băran” Slatina, în perioada 3-7 iulie 2024, desfășoară Concursul Național pentru copii-Călușul Românesc, ediția a XXV-a.

Maestrul Gogu Neagoe este celebrul om de cultură și artă, cunoscut în toată lumea pentru caricaturile și picturile domniei sale și totodată este Ambasadorul Cultural al Academiei Internaționale Mihai Eminescu. A participat la multe astfel de evenimente ca membru al juriului.

În plus Gogu Neagoe organizează Salonul de caricaturi al Festivalului Național Concurs de umor „Oltenii și restul lumii” Slatina, unde adună alături de el alți artiști renumiți împărtășind pasiunea sa cu publicul larg.

Gogu Neagoe este cunoscut pentru actele de bunătate, ajutând multe persoane aflate în suferință.

Cecilia Tatiana Simionescu