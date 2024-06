Școala de Artă Slatina, secția Arte vizuale din cadrul CJCA Olt, clasa de iconografie, profesor coordonator, Bungiu Alexandru Hari

Clasa de iconografie – pictură, are scopul de formare-îndrumare în pictarea icoanelor pe diferite tipuri de suport (sticlă, lemn, pânză etc.), abordând diverse tehnici de lucru cu diferite materiale specifice, adecvate fiecărei tehnici în parte.

Formarea de tinere talente în această artă sacră, presupune o condiție deosebită, o pregătire și stare sufletească, dar și un bogat bagaj de cunoștințe.

Cunoașterea imaginilor sacre pe care le reprezentăm, a sfinților, cei mai des întâlniți și cunoscuți, a stilului pictural cât și a materialelor folosite, sunt parte integrantă a acestui amplu proces de formare și parte teoretică pe care noi, o desfășurăm împreună la clasă, pe parcursul unui an școlar. Folosind diverse materiale în pictarea unei icoane, trebuie să știm felul cum le folosim și compatibilitatea lor, pentru ca o icoană să fie bine executată din punct de vedere tehnic. Prin respectarea unei linii a desenului, proporția lui, a stilului pictural și a cromaticii, putem astfel obține o bună lucrare din punct de vedere artistic. Din această perspectivă putem spune că partea practică este foarte importantă atât în clasă, cât și în atelierul fiecăruia.

În general, prin toate aceste abordări, clasa noastră își propune să formeze tineri talentați și dornici de a picta icoane sau de a face pictură de șevalet și de ce nu, de a urma o facultate.

În acest sens, pot spune cu bucurie, ca profesor, am reușit să formez tineri care mai apoi au urmat cursurile Facultăților de Teologie-Secția Artă Sacră, din cadrul Universităților Craiova și Pitești.

Sigur, mai pot spune că și acest final de an școlar s-a încheiat cu un examen în cadrul căruia, fiecare cursant, pe lângă partea teoretică a prezentat lucrări în fața Comisiei, prin care au arătat ceea ce au pictat explicând totodată felul cum au abordat fiecare lucrare din toate punctele de vedere. Ca de fiecare dată, mulțumesc tuturor celor care s-au implicat, interesul și determinarea de care au dat dovadă.