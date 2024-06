Dosare penale pentru trei bărbați prinși pe drumurile din județ fără a deține permis de conducere

Polițiștii olteni au depistat, marți 4 iunie 2024, trei bărbați la volanul unor autoturisme, fără a deține permis de conducere. Este vorba despre un bărbat de 43 de ani, din municipiul București, unul de 31 de ani, din comuna Urzica și un altul de 18 de ani, din comuna Schitu.

Pe numele acestora, polițiștii au întocmit un câte un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

„La data de 4 iunie a.c., ora 11:40, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 7 Dăneasa au oprit pentru control, pe Drumul Național 6, în comuna Mihăiești, un autoturism condus de către un bărbat, de 43 de ani, din municipiul București. În urma verificărilor efectuate în bazele de date ale Poliției Române, polițiștii au constatat faptul că bărbatul nu poseda permis de conducere. Pe numele acestuia, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

La data de 4 iunie a.c., ora 13:20, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 10 Vișina au oprit pentru control, pe Drumul Județean 544, în comuna Urzica, un autoturism condus de către un tânăr, de 31 de ani, din aceeași localitate. În urma verificărilor efectuate în bazele de date ale Poliției Române, polițiștii au constatat faptul că tânărul nu poseda permis de conducere. Pe numele acestuia, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

La data de 4 iunie a.c., ora 18:20, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 8 Perieți au oprit pentru control, pe strada Gladiolei, din comuna Schitu, un autoturism condus de către un tânăr de 18 de ani, din aceeași localitate. În urma verificărilor efectuate în bazele de date ale Poliției Române, polițiștii au constatat faptul că tânărul nu poseda permis de conducere. Pe numele acestuia, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere”, a transmis IPJ Olt.