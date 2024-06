Doi tineri, unul băut, celălalt fără permis, prinși la volan de către polițiștii olteni

Duminică noapte, 2 iunie 2024, în jurul orei 00:50, polițiștii au oprit pentru control, pe strada Nicolae Titulescu, din Drăgănești-Olt, un autoturism condus de un tânăr de 20 de ani, din comuna Dăneasa. Întrucât conducătorul auto emana halenă alcoolică, polițiștii au procedat la testarea acestuia cu aparatul etilotest, care a indicat o valoare de 1,01 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Ambii șoferi s-au ales cu câte un dosar penal.

„La data de 2 iunie a.c., în jurul orei 00:50, polițiștii din cadrul Poliției orașului Drăgănești-Olt au oprit pentru control, pe strada Nicolae Titulescu, din orașul Drăgănești-Olt, un autoturism condus de un tânăr de 20 de ani, din comuna Dăneasa. Întrucât conducătorul auto emana halenă alcoolică, polițiștii au procedat la testarea acestuia cu aparatul etilotest, care a indicat o valoare de 1,01 mg/l alcool pur în aerul expirat. Tânărul a fost condus la o unitate spitalicească pentru prelevarea de mostre biologice, în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. Pe numele acestuia, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Ulterior, în cursul zilei de 3 iunie 2024, în jurul orei 00:15, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Slatina au oprit pentru control, în municipiul Slatina, un autoturism condus de un tânăr de 18 de ani, din localitate. În urma verificărilor efectuate în bazele de date ale Poliției Române, s-a stabilit faptul că tânărul nu posedă permis de conducere. Pe numele acestuia, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere”, a transmis IPJ Olt.