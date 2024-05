Bărbat de 50 de ani, din Caracal, cercetat pentru viol și șantaj. Victima, o fetiță în vârstă de 13 ani

27 mai 2024, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Caracal, au reținut un bărbat de 50 de ani, cercetat pentru viol și șantaj, victima fiind o fetiță în vârstă de 13 ani. Polițiștii Biroului de Investigații Criminale Caracal au stabilit faptul că, în perioada august – decembrie 2023, bărbatul de 50 de ani, din municipiul Caracal, ar fi invitat minora la locuința acestuia, în repetate rânduri, unde ar fi constrâns-o să întrețină relații sexuale cu acesta. Ulterior, bărbatul ar fi șantajat minora să întrețină un nou raport sexual cu acesta, întrucât minora ar fi refuzat să mai meargă la domiciliul acestuia.

În urma probatoriului administrat, la data de 27 mai, sub supravegherea procurorului de caz, din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Caracal, pe numele bărbatului a fost emisă o ordonanță de reținere pentru 24 de ore, acesta fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Olt, urmând să fie prezentat instanței de judecată cu propuneri legale.

„La data de 27 mai a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Caracal, sub supravegherea procurorului de caz, din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Caracal, au reținut un bărbat cercetat pentru viol și șantaj. În fapt, la data de 27 mai a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Caracal au fost sesizați de către o femeie, din municipiul Caracal, cu privire la faptul că fiica sa, în vârstă de 13 ani, ar fi fost victima infracțiunii de viol. Din primele verificări, polițiștii Biroului de Investigații Criminale Caracal au stabilit faptul că, în perioada august – decembrie 2023, un bărbat de 50 de ani, din municipiul Caracal, ar fi invitat minora la locuința acestuia, în repetate rânduri, unde ar fi constrâns-o să întrețină relații sexuale cu acesta. Ulterior, bărbatul ar fi șantajat minora să întrețină un nou raport sexual cu acesta, întrucât minora ar fi refuzat să mai meargă la domiciliul acestuia. În cauză, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de viol și șantaj, cercetările fiind continuate pentru documentarea activității infracționale și dispunerea de măsuri legale. În urma probatoriului administrat, la data de 27 mai a.c., sub supravegherea procurorului de caz, din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Caracal, pe numele bărbatului a fost emisă o ordonanță de reținere pentru 24 de ore, acesta fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Olt, urmând să fie prezentat instanței de judecată cu propuneri legale. Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de pocedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, a transmis IPJ Olt.