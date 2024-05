Atac la democrație în Ianca, Olt! Alegeri sub semnul întrebării!

Suntem în plină campanie electorală. Partide, candidați deopotrivă încearcă să convingă cetățenii deveniți electorat, de cele mai bune intenții. Pentru a le obține votul, în intenția acestora de a deveni eligibili, validați pentru posturile scoase de tânara democrație românească la… concurs.

Cu un cadru legislativ unde există legislație specifică, sub sancțiunea legii, candidații și susținătorii acestora nu ar trebui să depășească limita impusă în acțiunile desfășurate în această perioadă. Numai că, de la teorie până la practica întâlnită în teritoriu e doar un pas, de la lege, la fără de lege. Iar, când se întâmplă asta, unul din drepturile fundamentale, cel de a alege și a fi ales, stâlp de bază al democrației, este puternic afectat de practicile unora aflați în căutarea unei puteri locale pe care vor să o câștige cu instrumente din afara jocului.

Vă propunem spre analiză situația de la Ianca, județul Olt, acolo unde un candidat depășește litera și spiritul legii într-o manieră rar întâlnită în procesul electoral românesc, pe fondul lipsei de reacție corectă a instituțiilor statului, depășite de situație sau complice la o stare de fapt. Gravitatea celor prezentate trebuie să devină un exemplu pentru un angrenaj instituțional incapabil să prevină sau să sancționeze în termeni utili aceste fapte reprobabile înscrise într-o zonă a nefirescului. Situațiile de mai jos sunt reprobabile, toxice pentru un stat unde în materie de legislație electorală, observăm lacune grave, ce ar trebui să dea de gândit legiuitorului, rămas cu un pas în urmă practicilor nelegale întâlnite în această campanie electorală în Ianca, județul Olt, România.

Mită electorală la drumul mare!

Poliția anchetează până după alegeri. Începutul lunii mai, comunitatea din Ianca, altfel o comună cu oameni liniștiți, cu frică de Dumnezeu, a fost scena de lucru a unei echipe de campanie electorală, concentrată în jurul candidatului Sorin Jianu, reprezentant al unui partid politic, intrată în acțiune. Elementele din spațiul public arată un proces de mituire flagrantă a cetățenilor aflați într-o situație dezumanizantă. Un alai întreg de mașini susținut de resurse umane, îmbracate în culoarea galbenă, a luat cu asalt străzile din comună, împărțind produse alimentare, direct din bena unui camion și din remorca auxiliară a acestuia. Se întâmpla asta în ajunul sărbătorilor pascale.

Pe seama celor de mai sus, polițiștii de la Secția de Poliție Rurală Nr.3 Corabia, au declanșat o cercetare in rem, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de corupere a alegătorilor. Cercetările se desfășoară și astăzi, vor continua mult timp de aici încolo, iar conform mecanismului judiciar românesc, un prim pas în anchetă va fi făcut cel mai probabil peste o jumătate de an. Dar, alegerile locale la Ianca au loc ca în toată România, pe 9 iunie. Deci, faptele din ajunul Paștelui, săvârșite cu premeditare, au produs încredere în rândul făptuitorilor, mizând tocmai pe modul de soluționare al cauzei raportat la data când vor avea loc alegerile. Aici e o problemă a unui sistem legislativ precar. În sport, pentru atitudine contrară jocului, ești sancționat pe loc. În procesul electoral, datele sunt altele. Dacă nu mai punem la socoteală și o prezumată stare de confort între unii dintre făptuitori și unii dintre polițiști. Și, fără a mai spune nimic despre bătaia de joc adusă cetățenilor desconsiderați, pe care echipa candidatului o are față de comunitatea din Ianca. Gândind că acesta este prețul pentru onoarea și demnitatea cetățenilor.

Asaltul flotanților la Ianca!

Legislația în materie de vize de flotant este imperfectă. Altfel, nu am avea un adevărat flux de cereri în această perioadă. Partide politice, candidați, devin actorii din umbră ai acestor practici. În speranța că vor reuși să genereze un dezechilibru în intenția de vot a comunității, pentru ca astfel să producă un rezultat al procesului electoral denaturat, prin care să dea un primar fără legitimitatea corectă a comunității locale. Nu s-au terminat fărădelegile în materie, iar inventivitatea românească este întotdeauna cu un pas înaintea normelor în vigoare.

La Ianca, cel puțin până la data de 10 mai 2024, sunt 96 de persoane cu reședință stabilită în acest context pe teritoriul comunei. Intenția vădită, cu asumare asupra celor ce urmează, este de fraudare a alegerilor locale din 9 iunie. Dar, nu numai atât. Aici, contextul penal este dat de faptul că, cetățeni din localitate, au ajuns fără acordul lor să devină titulari de spațiu locativ pentru rezidenți veniți de nicăieri pentru a vota la Ianca. Iarăși, instituțiile statului sunt incompetente, neputincioase, complice sau nepăsătoare. Urmare a unor adrese făcute de U.A.T. Ianca către serviciul public comunitar local pentru Evidența Persoanelor Olt, nu s-au produs acțiuni generatoare de reacții ferme. În condițiile în care există la Ianca, titular de rol în anumite gospodării care nu au cunoștintă că anumite persoane au obținut viză de flotant la adresa lor de domiciliu. Adică, vine cineva la tine în casă, fără niciun fel de drept, și obține spațiu locativ prin fraudă. Mai mult, din achete interne făcute de Primăria Ianca, rezidenții/flotanții nu au nicio treabă cu locația respectivă, nu îi vede nimeni pe acolo și nu își manifestă apartenența conform legii, locuind mai mult de 15 zile la adresa unde stau. Scopul vădit, crearea unei mase de manevre pentru a deturna votul cetățenilor legitimi ai comunei Ianca.

Aflate în cunoștință de cauză, instituții precum IPJ Olt, SPCLEP Olt, vor ancheta, vor dispune ca în cazul de mai sus, privind mita electorală, măsuri undeva spre sfărșitul anului 2024. Dar, la Ianca, alegerile locale au loc pe 9 iunie, iar cei ce au săvârșit astfel de fapte știu că deturnarea rezultatului votului e mai importantă decât o sancțiune blândă, dacă ea va exista vreodată.

În spate la toate aceste situații prezentate în acest articol sunt documente obținuțe de Ziarul de Olt. Însemnuri olografe ale unor persoane asumate, dintre cele implicate care ar putea fi oricând puse la dispoziția instituțiilor, a doua oară, căci ele există acolo. Însă, rapiditatea acțiunilor lor este reprobabilă. Și, nu ne oprim aici, mergem mai departe.

Candidați la Consiliul Local cu flotanți în casă!

În contextul epidemiei de flotanți care a cuprins Ianca, sesizăm organelor competente, cetățenilor onești din localitate și faptul că persoane aflate pe lista de candidați pentru consilieri locali, cât și rude apropiate ale acestora au luat în gazdă flotanți pentru a influența soarta alegerilor. Măsura corectă pentru realizarea unui scrutin corect în comuna Ianca ar fi suspendarea vizelor pe perioada alegerilor din 9 iunie, sau chiar anularea acestora. Pentru că la Ianca trebuie să voteze numai locuitorii acestei localități. Altfel, frauda alegerilor din 9 iunie este un risc major de calamitate asuprea democrației locale.

Referitor la cele menționate, fără a da o notă retorică, reporterul semnatar se întreabă cum Biroul Electoral Județean Olt, Autoritatea Electorală Permanentă, au cunoștință de această situație, și doar atât. Cum IPJ Olt, nu a transmis în circuit intern și spre o corectă celeritate față de subiectivismul persoanelor în cauză, o poziție de informare asupra cercetării situației, în spațiul public. Căci, la Ianca, pe 9 iunie 2024, se pregătește o fraudă de proporții în alegerile locale din comunitate.