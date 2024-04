Mai mulți șoferi din județ, prinși băuți la volan și fără permis de conducere

Polițiștii olteni, în urma activităților specifice desfășurate sâmbătă, 27 aprilie 2024, au depistat în trafic, mai mulți șoferi sub influența alcoolului și fără permis de conducere. Pe numele acestora, polițiștii au întocmit dosare penale.

Cazuri concrete:

„La data de 27 aprilie a.c., în jurul orei 21:30, polițiștii Secției de Poliție Rurală nr. 9 Scornicești au oprit pentru control, pe Drumul Județean 703, în comuna Tătulești, un autoturism condus de un bărbat de 57 de ani, din comuna Colonești. Întrucât bărbatul emana halenă alcoolică, polițiștii au procedat la testarea acestuia cu aparatul etilotest, care a indicat o valoare de 1,33 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost condus la o unitate spitalicească pentru prelevarea de mostre biologice, în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. Pe numele acestuia, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

La data de 27 aprilie a.c., în jurul orei 16:40, polițiștii Secției de Poliție Rurală nr. 5 Deveselu au oprit pentru control, pe Drumul Național 54, în comuna Vlădila, un autoturism condus de un bărbat de 75 de ani, din comuna Studina. În urma verificărilor efectuate în bazele de date ale Poliției Române, s-a stabilit faptul că bărbatul avea suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice. Pe numele acestuia, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

La data de 27 aprilie a.c., în jurul orei 22:25, polițiștii Poliției municipiului Caracal au oprit pentru control, pe strada Piața Victoriei, din municipiul Caracal, un autoturism condus de un bărbat de 35 de ani, din localitate. Întrucât bărbatul emana halenă alcoolică, polițiștii au procedat la testarea acestuia cu aparatul etilotest, care a indicat o valoare de 0,77 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost condus la Spitalul municipal Caracal pentru prelevarea de mostre biologice, în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. Pe numele acestuia, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

La data de 27 aprilie a.c., în jurul orei 18:20, polițiștii Secției de Poliție Rurală nr. 4 Coteana au oprit pentru control, pe strada Salcâmilor, din comuna Mărunței, un autoturism condus de un tânăr de 24 de ani, din localitate. În urma verificărilor efectuate în bazele de date ale Poliției Române, s-a stabilit faptul că tânarul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. De asemenea, acesta a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat o valoare de 0,08 mg/l alcool pur în aerul expirat. Tânărul a fost sancționat contravențional pentru abaterea săvârșită, iar pe numele acestuia, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

La data de 27 aprilie a.c., în jurul orei 23:15, polițiștii Serviciului Rutier Olt au oprit pentru control, pe strada Principală, din comuna Osica de Sus, un autoturism condus de un tânăr de 34 de ani, din localitate. Întrucât tânărul emana halenă alcoolică, polițiștii au procedat la testarea acestuia cu aparatul etilotest, care a indicat o valoare de 0,87 mg/l alcool pur în aerul expirat. Tânărul a fost condus la o unitate spitalicească pentru prelevarea de mostre biologice, în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. Pe numele acestuia, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, transmite IPJ Olt.