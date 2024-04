A fost semnat contractul de finanțare privind restaurarea, consolidarea și dotarea Liceului „Ioniță Asan”, din Caracal

Primarul municipiului Caracal, Ion Doldurea a semnat contractul de finanțare din cadrul Programului național de investiții „Școli sigure și sănătoase”. Proiectul privește restaurarea, consolidarea și dotarea Liceului „Ioniță Asan”.

„Prin suma de aproape 100 milioane lei, finanțare de la bugetul național, vom schimba total fața liceului nostru. Consolidarea și renovarea clădirilor, a acoperișurilor, repararea și modernizarea claselor, laboratoarelor și a spațiilor auxiliare din cadrul liceului se vor realiza cu materiale de calitate și la standarde înalte”, declară primarul.

Prin aceste investiții, liceul „Ioniță Asan” va deveni o unitate de învățământ ultramodernă, dotat la cele mai înalte standarde, un mediu de învățare curat și prietenos.

„Consemnez cu bucurie încă un succes important pentru dezvoltarea orașului meu: semnarea contractului de finanțare a proiectului de investiții destinat consolidării, reabilitării și dotării Liceului „Ioniță Asan”. Sunt alături și susțin inițiativele primarului comunității noastre, Ion Doldurea, care a reușit în doar 3 ani să atragă pentru dezvoltarea Municipiului Caracal 107 milioane de euro. Îmbucurător este că pentru acest an Primăria mai are depuse proiecte în valoare de 82 milioane de euro. Promisiunile au devenit realitate și împreună am demonstrat că se poate!”, este mesajul transmis de deputatul Adrian Chesnoiu.