Deputatul Chesnoiu a luat cuvântul în cadrul summit-ului „Bucharest Leaders’ Summit: Licence for a Better World”

Miercuri, 3 aprilie, cu prilejul deschiderii lucrărilor „Bucharest Leaders’ Summit: Licence for a Better World”, deputatul Adrian Chesnoiu, a vorbit despre nevoia de a integra în politicile publice la nivel european tema specificului național, cu accentul pus pe agricultură.

„Pe de o parte sunt mâhnit că atunci când a fost elaborat PNRR-ul, Agricultura nu a fost luată în calcul pentru finanțare. Pe de altă parte, sunt mai liniștit pentru că, având în ultimii trei ani portofoliul Agriculturii, am reușit să compensăm cu măsuri concrete care să sprijine în mod real fermierii români”.

„Cu ocazia deschiderii lucrărilor „Bucharest Leaders’ Summit: Licence for a Better World”, am discutat despre nevoia de a integra în politicile publice la nivel european tema specificului național, mai ales când vorbim de agricultură. Vorbim despre un domeniu strategic care va amprenta viitorul statelor pentru următori ani, mai mult ca oricând. Este esențial să reflectăm asupra importanței politicilor publice sustenabile și durabile când elaborăm documente programatice. Pe de o parte sunt mâhnit că atunci când a fost elaborat PNRR-ul, Agricultura nu a fost luată în calcul pentru finanțare. Pe de altă parte, sunt mai liniștit pentru că, având în ultimii trei ani portofoliul Agriculturii, am reușit să compensăm cu măsuri concrete care să sprijine în mod real fermierii români.

Agricultura, pentru mine, social-democrat, este un pilon de stabilitate pentru populație”, este declarația deputatului Chesnoiu.