Polițiștii olteni au depistat mai mulți șoferi băuți la volan

Vineri și sâmbătă, 29-30 martie 2024, polițiștii olteni au depistat în trafic mai mulți șoferi sub influența alcoolului. Șoferii au fost conduși la o unitate spitalicească, în vederea prelevării mostrelor biologice de sânge, pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei. În fiecare dintre cauze, a fost întocmit câte un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Cazuri concrete:

„La data de 29 martie a.c., în jurul orei 23:00, poliţiştii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 8 Perieți au depistat un bărbat de 36 de ani, din comuna Schitu, județul Olt, în timp ce conducea un autoturism pe strada Dealul Soarelui, din aceeași localitate, prezentând o alcoolemie de 0,58 mg/l alcool pur în aerul expirat.

La data de 30 martie a.c., în jurul orei 01:30, polițiștii rutieri, din cadrul Poliției orașului Drăgănești-Olt, au depistat un bărbat de 36 de ani, din localitate, în timp ce conducea un autoturism pe strada General Teiușanu, din orașul Drăgănești-Olt, prezentând o alcoolemie de 0,48 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Tot la data de 30 martie a.c., în jurul orei 02:40, un tânăr de 28 de ani, din orașul Scornicești, judetul Olt, a fost depistat de polițiștii Poliției orașului Scornicești în timp ce conducea un autoturism pe strada Merilor, din localitate, prezentând o alcoolemie de 0,55 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Conducătorii auto au fost conduși la o unitate spitalicească, în vederea prelevării mostrelor biologice de sânge, pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei.

În fiecare dintre cauze, a fost întocmit câte un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, a transmis IPJ Olt.